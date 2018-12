Kaj bi storili, če bi se zbudili in se ne bi mogli premakniti?

Skoraj polovica vas je ali bo vsaj enkrat v življenju doživela spalno paralizo. In ne, to ni tisti občutek, ko je zjutraj težko vstati, pač pa je telo dobesedno paralizirano, to pa traja od nekaj sekund do kakšne minute. Poleg tega groznega občutka, da se ne moreš premakniti, imajo tisti, ki so spalno paralizo že doživeli, pogosto podobna pričevanja, kaj se jim med tem prikazuje.

