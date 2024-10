Kaj bo na dnevnem redu premierjevega obiska v Beli hiši?

Oči Američanov so pred 5. novembrom obrnjene samo v eno smer - to je izenačena in napeta tekma za Belo hišo med podpredsednico Kamalo Harris in nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom.

Natančen program slovenske delegacije, kjer ne bo nobenega ministra, predvidena naj ne bi bila niti gospodarska srečanja, še ni znan.