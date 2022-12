Kaj bo počel Pahor po predsedniškem mandatu?

Za naloge, povezane s kandidaturo, so sicer na ministrstvu vzpostavili posebno delovno skupino in imenovali odposlanca, veleposlanika Franca Buta.

Boštjan Udovič s Katedre za mednarodne odnose na FDV je ob tem dejal: "Mislim, da gre za simbolno nadgradnjo te skupine, ki je zelo operativna. Predsednik države, ki bi bil takrat že nekdanji predsednik, bi pa seveda opravljal to simbolno najpomembnejšo vlogo. Skupina bi v ozadju delala operativne zadeve, predsednik pa bi predstavljal glavna sporočila."

Utiral naj bi poti do voditeljev držav in jim pojasnjeval, zakaj je Slovenija najboljša kandidatka za nestalno članico Varnostnega sveta.

"Gre za predsednika republike, nekdanjega predsednika vlade, predsednika državnega zbora, evropskega poslanca, nekoga, ki ima izjemno veliko mednarodnih izkušenj in tudi izjemen ugled v mednarodni skupnosti. To je prvi razlog. Drugi razlog pa je to, da pozna ljudi, da ve, na koga se obrniti in s tem lahko postane prvi obraz te naše kandidature," še je dodal Udovič.