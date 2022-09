Kaj bo prinesel tokratni vrh Brdo - Brioni?

V Vili Podrožnik se zbirajo voditelji Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Črne gore, Kosova in Severne Makedonije. V ponedeljek se namreč pri nas začenja vrh Brdo - Brioni. Že pred večerjo pa sta se na dvostranskem srečanju sestala slovenski predsednik Borut Pahor in njegov hrvaški kolega Zoran Milanović. Srečanje sicer letos poteka v času, ko na Zahodnem Balkanu naraščata nezaupanje in strah pred destabilizacijo razmer. Kaj naj bi prinesel tokratni vrh?

Tokrat naj bi razpravljali predvsem o širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Pričakovati je torej, da bodo sprejeli sklepe v katerih bodo pozvali k pospešitvi pogajanj držav v regiji z Unijo in da se Bosni in Hercegovini do konca leta dodeli status kandidatke za članstvo v EU. Apetiti so bili sicer v času priprave vrha večji, a glede na razhajanja med državami v regiji je čutiti zadovoljstvo, da bodo z vrhom vseeno lahko voditelje posedli za isto mizo. Pogovore bodo zaznamovale tudi aktualne razmere, vojna v Ukrajini in draginja, ki jo je vojna prinesla. Na tem področju se obeta tkanje tesnejših stikov s sosedo Hrvaško. Ministrstvo za infrastrukturo je po neuradnih informacijah s hrvaško stranjo doseglo dogovor glede solidarnostnega sporazuma med državama. Ta sporazum bi omogočil, da bi lahko denimo Slovenija Hrvaško zaprosila za pomoč pri zagotavljanju oskrbe s plinom in obratno. Podoben sporazum je Slovenija že sklenila z Italijo, sporazum z našimi južnimi sosedi pa naj bi bil ratificiran v prihodnjih dveh tednih.