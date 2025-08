Kaj bo s 4000 vzorci matičnih celic novorojenčkov iz propadle Biobanke?

Ultimat državi - v naslednjih tednih plačajte stroške, ali pa ne bomo več shranjevali vzorcev. Tako v GaiaCellu Gordane Živčec Kalan , ki je nastalo na pogoriču propadle Biobanke. Pred našo kamero sicer ni želela, je pa pisno odgovorila, da je ministrstvu za zdravje oziroma Javni agenciji za zdravila že vročila ključe prostora, v katerem so shranjeni vsi vzorci Biobanke v stečaju, kjer spremljajo temperatureo in dovajajo tekoči dušik. Kaj bodo storili z njimi pa, da je njihova odgovornost in odločitev.

Zato pričakujejo, "da bo s strani države zagotovoljena nadomestna hramba, da bo zagotovljena tako integriteta vzorcev in da bo nadomestna hramba brezplačna".

V zadnjih mesecih so, kot so v začetku julija potrdili v kabinetu predsednika vlade, potekali sestanki, namenjeni iskanju možne rešitve za prenos vzorcev propadle Biobanke v eno izmed javnih institucij v Sloveniji. Kot eno izmed možnosti so deležniki omenjali tudi prenos na Zavod za transfuzijsko medicino. "Usklajevanja so potekala glede načina in časovnice izvedbe tega prenosa, a so ti ogovori nato sredi julija v celoti zastali, in sicer na ravni ministrstva za zdravje," je dejal Vošnjer.