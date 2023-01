Kaj bo s koncesijami v zdravstvu?

Prvi med družinskimi zdravniki, Igor Muževič, je postal koncesionar v domu starejših pred približno desetimi leti. Kontinuiteta je po njegovem ena glavnih prednosti koncesionarja, ki ostaja v enem kraju s svojimi bolniki. Tudi britanska raziskava, ki so jo objavili pred dobrimi štirimi leti in je zajela devet različnih zdravstvenih sistemov iz devetih različnih držav ter štirih različnih celin, je pokazala, da ljudje, ki leta hodijo k istemu zdravniku, živijo dlje.

"Problem je, ker študije kažejo, da če zamenjaš izvajalca, bodisi zaradi nasilnega odvzema koncesije, smrti, upokojitve, se smrtnost bolnikov za nekaj let poveča za 30 odstotkov, ki so tam obravnavani. V bistvu s to odločbo lahko pričakujemo, da bo kar nekaj ljudi po nepotrebnem umrlo," pravi Mužević. Podobno meni tudi Igor Dovnik, pediater koncesionar in predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. S tem, da ne bo možno po 15-ih letih podaljšati koncesije, pač pa bo treba v nov razpis, bodo na slabšem predvsem pacienti, opozarja. Dodaja tudi: "Ker že v tem hipu brez vsega kar počnemo koncesionarji in čisti zasebni zdravniki, bi pacienti dobili mnogo manj storitev, ki jih potrebujejo in na katere predolgo čakajo, kot pa s tem, kar počnemo mi."

Po novem bo morala občina oziroma ministrstvo za zdravje najpozneje leto pred iztekom koncesije preveriti, ali potreba po koncesiji še obstaja. V tem primeru jo bodo morali podeliti z javnim razpisom, ne pa nujno tudi dotedanjemu koncesionarju.

Dovnik trdi, da to, kar se dogaja zdaj, pravzaprav odvrača številne kolege, ki bi se podali na pot koncesionarstva. Ker s tem, ko si omejen časovno na 15 let brez prave možnosti ali pa z dvomljivo možnostjo podaljšanja, so investicije, ki so povezane s tem, da ti neko dejavnost počneš, pravzaprav vprašljive, meni Dovnik.

Sicer pa v Združenju, po besedah Dovnika, menijo, da so koncesije preživete in jih je treba ukiniti, hkrati pa omogočiti vsem zdravstvenim delavcem, da se v sistem vključujejo pod enakimi pogoji. Kako bodo glede koncesij ravnali na ministrstvu, ali načrtujejo njihovo ukinjanje in kako gledajo na odločitev ustavnih sodnikov, naj bi odgovorili konec tedna na novinarski konferenci.