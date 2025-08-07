KPK zapušča Lapornik: kaj bo s preiskavo zoper Goloba?

David Lapornik je drugi človek Komisije za preprečevanje korupcije in eden od dveh ključnih članov senata v preiskavi zoper premierja Roberta Goloba, ki je bil na KPK zaslišan konec lanskega leta.

Ker je predsednik KPK zaradi poznanstva z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar izločen iz postopka, bila sta namreč nekdanja sodelavca, lahko postopek na KPK vodijo le, če v senatu sedita oba njegova namestnika.

Kaj torej za sam postopek pomeni dejstvo, da je bil David Lapornik izbran in imenovan na mesto državnega tožilca? Vse tožilce namreč uradno na seji imenuje vlada, torej tudi Robert Golob.

Lapornik danes pred našo kamero pove, da je šlo za javni razpis oktobra lani in ne za osebno povabilo. Na razpis pa se je prijavil, ker se mu prihodnje leto izteče mandat. Razpis pa da je vodil državno tožilski svet, "ki je dominis litis tega postopka oz. gospodar alfa in omega".

"Vlada pri tem, razen da potem potrdi tožilce, pri čemer nima možnosti izbire med različnimi tožilci, nima druge opcije. Moram pa povedati, da ne s predsednikom vlade ne z njegovimi sodelavci nisem bil nikoli v kakršnih koli zasebnih stikih in tudi nihče mi ni nikoli nič obljubljal," pravi Lapornik.

Lapornik torej zanika, da bi bil njegov odhod med tožilce povezan s preiskavo zoper Goloba.