KPK zapušča Lapornik: kaj bo s preiskavo zoper Goloba?

07. 08. 2025 20.03

Nika Kunaver
29

Kako bo na preiskavo zoper predsednika vlade Roberta Goloba v zadevi Bobnar vplivalo dejstvo, da KPK zapušča namestnik David Lapornik, ki je ključen za to, da je senat v omenjeni preiskavi sploh sklepčen? Lapornik, ki odhaja med državne tožilce, je stopil pred našo kamero. Kako odgovarja na očitke, da ga je na novo funkcijo imenovala prav vlada Roberta Goloba, zoper katerega poteka preiskava? In zakaj se je sploh odločil za prehod med tožilce?

David Lapornik je drugi človek Komisije za preprečevanje korupcije in eden od dveh ključnih članov senata v preiskavi zoper premierja Roberta Goloba, ki je bil na KPK zaslišan konec lanskega leta. 

Ker je predsednik KPK zaradi poznanstva z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar izločen iz postopka, bila sta namreč nekdanja sodelavca, lahko postopek na KPK vodijo le, če v senatu sedita oba njegova namestnika.

Kaj torej za sam postopek pomeni dejstvo, da je bil David Lapornik izbran in imenovan na mesto državnega tožilca? Vse tožilce namreč uradno na seji imenuje vlada, torej tudi Robert Golob.

Lapornik danes pred našo kamero pove, da je šlo za javni razpis oktobra lani in ne za osebno povabilo. Na razpis pa se je prijavil, ker se mu prihodnje leto izteče mandat. Razpis pa da je vodil državno tožilski svet, "ki je dominis litis tega postopka oz. gospodar alfa in omega". 

"Vlada pri tem, razen da potem potrdi tožilce, pri čemer nima možnosti izbire med različnimi tožilci, nima druge opcije. Moram pa povedati, da ne s predsednikom vlade ne z njegovimi sodelavci nisem bil nikoli v kakršnih koli zasebnih stikih in tudi nihče mi ni nikoli nič obljubljal," pravi Lapornik. 

Lapornik torej zanika, da bi bil njegov odhod med tožilce povezan s preiskavo zoper Goloba.

David Lapornik
David Lapornik FOTO: POP TV

Na tožilstvu, specializiranem, je kot strokovni sodelavec že delal pred prihodom na Komisijo. Že v času zadnje Janševe vlade je prejel zeleno luč za imenovanje na mesto tožilca, a se je še pred dokončnim imenovanjem na vladi - spomnimo, Janševa vlada je z imenovanji tožilcev zavlačevala - zaposlil na KPK.

Lapornik bo na KPK ostal do imenovanja novega namestnika. Postopek bo izpeljala predsednica države Nataša Pirc Musar. Kdaj, še ni jasno.

In kaj bodo na KPK storili z vsemi prijavami, ki so jih zaradi Lapornikovega novega imenovanja prejeli? "Dobili smo več prijav, odstopili jih bomo Policiji, da presodi, ali je karkoli iz njihove pristojnosti in o tem bomo obvestili tudi urad predsednice države," pove Robert Šumi. Zakaj Policiji? "Z vidika nepristranskosti, da nam ne bi kdo očital, da delamo v svojo korist."

Očitki, da bi bil to razlog za Lapornikovo izločitev in popolno blokado postopka proti Golobu, so neutemeljeni, dodaja Šumi. Kot pravi, ima vsak pravico poskrbeti za svojo kariero po izteku funkcije.

Preiskava zoper Goloba v zadevi Bobnar je sicer v zaključni fazi.

KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
07. 08. 2025 21.04
+1
Še en KPK je treba uvest ... za nadzor KPK-ja !!!
ODGOVORI
1 0
dron
07. 08. 2025 21.08
Potem tvoj idol dobi takoj dve dosmrtni.....
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
07. 08. 2025 21.02
Kaj naj rečem ... Isti golobi skupaj letijo ... zato se pa nič ne premakne !!!
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
07. 08. 2025 20.59
Ha ha dobra je ta
ODGOVORI
0 0
iziizi
07. 08. 2025 20.56
+1
bravi nikomur nebo treba odgovarjat
ODGOVORI
1 0
Houdre
07. 08. 2025 20.55
+5
Vse zmenjeno.lopovi rdeči🤮
ODGOVORI
5 0
Rožle Patriot
07. 08. 2025 21.03
Itaq
ODGOVORI
0 0
Teleport
07. 08. 2025 20.55
+2
Kje je kolesarat. Se no bo nobeden oglašal o pravni državi?
ODGOVORI
3 1
Rdečimesečnik
07. 08. 2025 20.50
+4
Sama korupcija plešite
ODGOVORI
5 1
komarec
07. 08. 2025 20.57
-2
Rdeči, velik korupcije je tudi na drugi strani, kjer ne plešejo.
ODGOVORI
0 2
neodvisen
07. 08. 2025 20.49
+2
Sedaj vemo, kam gre denar, ki ga vlada pobira za neobstoječe ukrepe dolgotrajne oskrbe. Za Palestino in Hamas. Do sedaj okoli 3 milijone.
ODGOVORI
3 1
Kameleon Kiddo
07. 08. 2025 20.41
-4
Slikovit slovenski desničar – terenski vodič (7 točk za prepoznavo) malo za hec :) 🐻 1. Narava (zase, ne za druge) Hodi v hribe z ideološkim namenom: da »brani slovensko zemljo pred migranti in urbanimi babami«. Ko njega zagrabi krč: helikopter takoj! To je moja pravica kot davkoplačevalec! Ko nekdo drug pade v jarek: »Naj si sam plača reševanje. Kaj pa hodi v hribe, če ni sposoben.« Medveda bi postrelil kar z doline. Če ga zver samo pogleda: zavarovalnica naj pokrije vse – fizično, psihično in nove hlače. 💸 2. Gospodarstvo (svobodno, a naj država vse plača) Davke sovraži, ampak hoče: subvencijo za traktor, nov asfalt do vikenda, razpis za domačo marmelado, regres, pa še EU sredstva »za razvoj podeželja«. Ko konkurenca ponudi ceneje: »To so dumping komunisti!« Podpira podjetništvo, če gre za njegov s.p. z enim računom na občino. Javne storitve naj bodo poceni – a samo zanj. Ko pa je treba dati za zdravstvo, šolstvo ali kulturo: »Zakaj bi jaz plačeval za nekega pesnika, pa da se nekdo uči flautat?! Naj gredo delat!« Če slišijo besedo »kulturnik«, si predstavljajo človeka z roza očali, ki živi na državnih jaslih in hodi v službo ob 11h. Zdravstvo naj bo brezplačno, razen za »migrante, woke ljudi in vse, ki so debeli – ker so si krivi sami«. Zobozdravnik naj bo takoj dostopen, čeprav noče plačat prispevkov. »Kaj pa mi pol sploh trgajo s plače?!« Če vidi oglas za umetniški festival: »Spet bomo plačeval orgije gejev in feministk!« A ko pride v muzej s sinom in ima zastonj vstop: »Ja, sej to bi moral bit za vse Slovence, ne pa da grejo vsi iz Afrike to gledat!« 📺 4. Mediji in zarote (vse laž, razen moj link) RTV sovraži, a gleda vse. Kritizira Studia City, gleda Dnevnik, po Tarči pošlje 3 pritožbe. Verjame v portale z .si ali .top domeno, ki jih piše stric iz garaže. Zarote? Samo preverjene: LGBTQ+ agenda, prisilna cepiva, komunisti pod posteljo in Soros v senci vsakega aktivista. Če nek članek ni po njegovem okusu, je to »levičarska cenzura« – tudi če gre za vremensko napoved. 👨‍👩‍👧‍👦 5. Dom, družina in vrednote (na statusu, ne v praksi) Dom in družina so svetinja. Čeprav otrok ne vidi od lanskega rojstnega dne. Poročen trikrat. Vse bivše so krive. Otroci naj se učijo spoštovanja – s pasom, če treba. Pravi, da so moški danes premehki, medtem ko sam objokuje lastne komentarje, če mu jih zbrišejo. 🇸🇮 6. Domoljubje (sezonsko in selektivno) Slovenska zastava na vsakem avtu, balkonu in motorni kosilnici. Himno zna do "Žive naj vsi narodi", ostalo je »komunistični dodatek«. Slovenija je najlepša – razen ko gre za dopust, takrat raje v Istro, ker je ceneje in imajo boljšo klimo. Če mu zmanjka piva: »Kje so zdaj ti vaši EU skladi?«
ODGOVORI
1 5
neodvisen
07. 08. 2025 20.54
+1
No sedaj pa obdelaj še kuštravega po točkah. Mislim, da bo 6 točk občutno premalo.
ODGOVORI
1 0
joc771
07. 08. 2025 20.36
+7
Po poskusu vpliva na policijo si je predsednik vlade zdaj podredil še Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), katere neodvisnost naj bi bila temelj pravne države. Zdaj, ko sta oba nadzorna mehanizma v rokah iste politike, tudi zadnji ostanki zaupanja v nadzor nad korupcijo izginjajo.
ODGOVORI
7 0
odpisani zasedli vlado
07. 08. 2025 20.36
+4
Saj ravno zaradi tega odhaja,da ne bi preiskoval goloba.Mu je golobić napolnil žepe z državnim denarjem in prezadovoljen odhaja.Preiskava gibanja sramote bi pred novimi volitvami pokazala katastrofalne rezultate predvsem za izginuli denar donacij vsega sveta za poplavljena območja.
ODGOVORI
4 0
joc771
07. 08. 2025 20.35
+6
V zadnjih treh letih smo bili priča številnim aferam: notranja ministrica Tatjana Bobnar je odstopila zaradi političnih pritiskov na policijo, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan zaradi nesoglasij glede financiranja zasebnega zdravstva, kmetijska ministrica Irena Šinko zaradi nezaupanja, Sanja Ajanović Hovnik zaradi preplačanega obiska v ZDA in sumov o konfliktu interesov, Dominika Švarc Pipan pa zaradi afere Litijska stavba, kjer je država kupila nepremičnino za skoraj 8 milijonov evrov brez ustrezne cenitve. Vse te zadeve so sčasoma potihnile brez sodnih posledic. Poleg tega so številne druge afere, kot so davčni dolgovi Zorana Jankovića, balkanski posli GEN-I z Berishajem, trgovina z ljudmi, sporna nabava računalnikov ter primer Fotopub, ostale brez epiloga ali že zastarale. Medtem ko se vlada ukvarja s strašenjem ljudi s fašisti, višanjem davkov in praznimi obljubami, se stanje v zdravstvu slabša, kriminal narašča, pravna država pa je videti nemočna. Predvolilne obljube, kot so "30 dni do specialista", "mi bomo Slovenijo pripeljali med najboljše na svetu", so danes le prazne besede. Kot je rekel Golob pred volitvami 2022: "Ker bodo ljudje spoznali, da v resnici se nam ne gre zase, ampak zanje."
ODGOVORI
6 0
neodvisen
07. 08. 2025 20.33
+7
Recept za prihodnje vlade. Podrediti policijo, tožilstvo, sodstvo in lahko počneš kar hočeš. A ne taubi in levičarski podporniki.
ODGOVORI
7 0
2mt8
07. 08. 2025 20.33
+5
Ta oblast je politično mafijski konglomerat s koreninami še v prejšnjem sistemu.
ODGOVORI
5 0
joc771
07. 08. 2025 20.31
+8
Balkanski bojevnik Martinčić: “Slovenija nima mafije, mafija ima Slovenijo, mafija ima državo”
ODGOVORI
8 0
luckyss.1
07. 08. 2025 20.30
+8
Me ne čudi Golobizem je prevzel policijo in sodišča. SRAMOTA
ODGOVORI
8 0
Naiskreni
07. 08. 2025 20.29
+1
Še Goloba volit,še bolj je nedolžen kot Janša. On ni kuverte prejel, teli je pa niti spisat ne morjo. 😂😂
ODGOVORI
2 1
neodvisen
07. 08. 2025 20.28
+7
Tako ta vlada cel čas rešuje svoje svinjarije
ODGOVORI
7 0
Jani.
07. 08. 2025 20.27
+7
Pleše golobnjak
ODGOVORI
7 0
PoldeVeliki
07. 08. 2025 20.26
+7
Zdaj bo JNA Poklukar preiskoval Holoba.
ODGOVORI
7 0
