Kaj bo s prihodnostjo slovenskega zdravstva?

Karierni kongres, ki poteka v organizaciji študentskega sveta ljubljanske medicinske fakultete, je pomembna priložnost, da študenti in mladi zdravniki skozi neposreden stik s specialisti, mentorji in zdravstvenimi ustanovami lažje oblikujejo svojo poklicno pot, so organizatorji besede dekanje fakultete Ksenije Geršak na dvodnevnem dogodku povzeli v sporočilu za javnost.

Organizacijo kongresa je pozdravila tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović, ki se strinja, da se morajo študenti čim prej začeti spoznavati z zdravniškim poklicem in posameznimi specializacijami.

"Nekateri sicer svojo izbiro specializacije začutijo zelo zgodaj, drugi se zanjo odločijo šele po končanem študiju. Res pa je, da posamezne specializacije pogosto postanejo zares zanimive šele takrat, ko jih mladi zdravniki spoznajo od blizu. Zato je pomembno, da se pred odločitvijo dobro pozanimajo, se pogovorijo s kolegi in mentorji ter sekundariat, če je le mogoče, opravijo na področju, ki jih zanima. Pri izbiri specializacije pa naj bo vedno v ospredju zanimanje za stroko. Zunanji dejavniki, kot sta zaslužek ali mesto zaposlitve, se lahko sčasoma spremenijo, zato naj ne bodo edini razlog za odločitev," je poudarila.