Slovenija

Kaj bo s prihodnostjo slovenskega zdravstva?

Ljubljana, 23. 05. 2026 19.39

Avtor:
STA
Kongres medicine

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani poteka Karierni kongres UL MF 2026, ki je namenjen predstavitvi posameznih strok in podpori mladim pri kariernih odločitvah v času študija medicine in dentalne medicine. Pri izbiri specializacije naj bo v ospredju zanimanje za stroko, ne le zaslužek ali mesto zaposlitve, je bilo slišati.

Karierni kongres, ki poteka v organizaciji študentskega sveta ljubljanske medicinske fakultete, je pomembna priložnost, da študenti in mladi zdravniki skozi neposreden stik s specialisti, mentorji in zdravstvenimi ustanovami lažje oblikujejo svojo poklicno pot, so organizatorji besede dekanje fakultete Ksenije Geršak na dvodnevnem dogodku povzeli v sporočilu za javnost.

Organizacijo kongresa je pozdravila tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović, ki se strinja, da se morajo študenti čim prej začeti spoznavati z zdravniškim poklicem in posameznimi specializacijami.

"Nekateri sicer svojo izbiro specializacije začutijo zelo zgodaj, drugi se zanjo odločijo šele po končanem študiju. Res pa je, da posamezne specializacije pogosto postanejo zares zanimive šele takrat, ko jih mladi zdravniki spoznajo od blizu. Zato je pomembno, da se pred odločitvijo dobro pozanimajo, se pogovorijo s kolegi in mentorji ter sekundariat, če je le mogoče, opravijo na področju, ki jih zanima. Pri izbiri specializacije pa naj bo vedno v ospredju zanimanje za stroko. Zunanji dejavniki, kot sta zaslužek ali mesto zaposlitve, se lahko sčasoma spremenijo, zato naj ne bodo edini razlog za odločitev," je poudarila.

FOTO: Bobo

Karierni kongres UL MF letos poteka tretjič zapored, po izvedbah v letih 2019 in 2022. V dveh dneh bo pod eno streho združil več kot 800 udeležencev ter predstavil 54 specializacij s področja splošne in dentalne medicine.

Na programu so predstavitev 47 specializacij splošne medicine in sedem specializacij dentalne medicine, strokovna predavanja, okrogle mize, praktične delavnice ter individualna karierna svetovanja in pregled življenjepisov. Udeleženci lahko na dogodku pridobijo tudi informacije o pripravništvu, sekundariatu, razpisnih postopkih ter različnih akademskih in raziskovalnih kariernih poteh.

Tine990
23. 05. 2026 21.47
Tako nesposobnega kot je robi gaber se ni videl svet!!! V JU je zaposlil novij 9k ljudi, celi JU dvignil placo, celi slo podaril bozicnico,.... In na koncu izgobil volitve!!! Ocitno je se upanje za slo!
zrela hruška
23. 05. 2026 21.39
zdravstvo gre v tri krasne, vse privat in vrste do nebes in srečno slo?!
flojdi
23. 05. 2026 20.26
.osnovno..prostovoljno dodatno..obvezno dodatno..pr zavarovalnicah kdor zmore../70let placevanja..zdaj naj grem pa privat na vsak pregled...al pa čakam na vrsto... Boh naj jim vsaj pomaha. Igrajo se zdravi;zboleli pač ne
