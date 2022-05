Slovenija prihodnje leto gosti nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. In tako kot vsako pomlad v marcu, tudi ta največji organizacijski zalogaj ne bi bil mogoč, če ne bi bilo gospodarske podpore: Organizacija dogodka se 90-odstotno financira na trgu. Nekateri sponzorji in pokrovitelji pa so tam že vrsto let.

"Moramo imeti urejen šport mladih, šport mladih absolutno ni gospodarska panoga in na šport ne smemo gledat kot na pridobitno dejavnost. Država mora s svojo intervencijo poskrbeti za razvoj športa, to je nedvomno. Razvoj športa pomeni predvsem razvoj mladih. Po tem pa, ko šport preide na profesionalno raven, mora država zagotoviti okolje, v katerem bo tak profesionalni šport lahko preživel. Zato jaz ne vidim neke povezave med ministrstvom za gospodarstvo in športom, predvsem bi šport potreboval svoje lastno ministrstvo ali vsaj urad," meni športni pravnik Blaž Bolcar.

In dodaja, kaj še lahko naredi gospodarstvo za šport, česar že tako ne naredi, a vendar Zalaznikova meni, da sta povezljiva, vendar z občutkom za športno vzgojo mladostnikov.

"Tudi covid nam je pokazal, da moramo to celo spodbujati. Tisto, kar je pomembno, da ohranimo čim več aktivnosti na lokalni ravni. Lokalne skupnosti so veliki financerji športa in seveda tudi družine. Zdaj moramo vse to povezati z vrhunskim športom in seveda tudi dejstvom, da je šport že nekaj časa tudi posel. Da je pravzaprav gospodarska dejavnost. V tem delu je seveda ta naravna povezljivost z gospodarstvom, še posebej turizmom, razumljiva," zaključi Zalaznik. Nam je pa bodoči mandatar pojasnil, da področje športne vzgoje, se pravi športa v šolah, ostaja na šolskem ministrstvu.