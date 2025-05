Kaj bo tovarna umetne inteligence pomenila za vsakdanje življenje Slovencev?

V Mariboru so položili temeljni kamen za enega najzmogljivejših superračunalnikov v tem delu Evrope. To ni računalnik, ki je samo večji, ampak je zelo specializirano orodje, ki lahko rešuje tiste probleme, ki so za običajne računalnike pretežki. V nekaj urah opravi izračune, za katere bi običajni računalniki potrebovali leta, od napovedi vremena in razvoja zdravil do raziskovanja vesolja, oblikovanja varnejših avtomobilov in lovljenja kibernetskih napadalcev.