Prav v tem je čar nakupovanja neposredno pri pridelovalcih: najprej pogledate, kaj je v sezoni, in šele nato sestavite jedilnik okoli sestavin, ki so vas pritegnile. Po Sloveniji smo poiskali osem ponudnikov, pri katerih lahko napolnite košarico z zelenjavo, mesom, žiti in olji ter izberete še vino za h kosilu.

Na pultu je buča. Bo šla v juho ali v pečico?

Če imate v načrtu pečenko, lahko bučo spečete ob krompirju in korenju, iz nje pripravite kremno juho ali jo združite z ajdovo kašo in gobami. Prav pri sezonski zelenjavi je prednost, da jo kupujete takrat, ko je sveže pridelana in je njen okus najbolj izrazit. Pri nakupu neposredno na kmetiji pa lahko izveste tudi, kdaj je bila pobrana, katere sorte so na voljo in kako jih je najbolje pripraviti.

V ljubljanskih Savljah lahko po domačo zelenjavo zavijete v trgovino Kmetije Dovč na Saveljski cesti. Njihova ponudba se spreminja z letnimi časi, med pridelki pa najdete različne vrste buč, krompir, zelje in listnato zelenjavo. Tako lahko na enem mestu izberete zelenjavo za pečenje, pripravo juhe in svežo prilogo, ne da bi se morali omejiti na sestavine, ki ste jih prvotno zapisali na nakupovalni seznam.

Druga možnost je nakup po predhodnem dogovoru, kar pride prav, če želite že pred odhodom vedeti, katera zelenjava je na voljo. Tako poteka naročanje pri Ekokmetiji Habjan v Zagradu pod Celjskim gradom, kjer med ekološko pridelano zelenjavo ponujajo tudi buče hokaido, krompir in čebulo. Pridelke prevzamete po predhodnem naročilu, zato lahko ob dogovoru preverite aktualno ponudbo in si pravočasno zagotovite sestavine za načrtovano kosilo.

Za glavno jed izberite kos mesa, ki ustreza pripravi

Pri načrtovanju nedeljskega kosila je izbira mesa precej odvisna od tega, koliko časa imate za pripravo in kakšno jed želite postreči. Če razmišljate o klasični pečenki, boste iskali kos, ki bo med počasnim pečenjem ostal sočen, medtem ko za jedi, ki se dlje časa kuhajo v omaki, denimo golaž, pridejo v poštev tudi čvrstejši deli mesa, kot sta pleče in bočnik. Prav zato je pri nakupu neposredno pri ponudniku dobro povedati, kaj nameravate pripraviti in za koliko ljudi kuhate, saj boste tako lažje izbrali primeren kos, določili količino in izvedeli več o njegovem izvoru.

Na Kmetiji Pavšar v Kotljah pri Ravnah na Koroškem Aljoša Ivartnik ponuja domače meso in mesnine. Med svežim mesom so na voljo govedina, svinjina in konjsko meso, za pripravo narezka pa tudi salame in klobase. Tako lahko poleg mesa za glavno jed izberete še nekaj domačih mesnin, ki jih postrežete pred kosilom ali pa jih postavitve na mizo v bolj večernih urah.

Ko je glavna jed določena, pride na vrsto izbira priloge. H golažu se lepo poda ajdova ali ječmenova kaša, ob pečenki pa so bolj priljubljena izbira krompir, mlinci ali druge žitne priloge. Na Kmetiji Lukman v Taboru na Savinjskem lastna žita predelujejo v moke, zdrobe in kaše, zato lahko pri njih poiščete tudi sestavine za domačo pripravo različnih prilog. Če nakup raje uredite prek spleta, pa v kočevski trgovini Za & Ra med ekološkimi živili najdete ajdovo in ječmenovo kašo, med izdelki slovenskih kmetij pa tudi jušne rezance in mlince, s katerimi lahko dopolnite nedeljski jedilnik.

Še nekaj sestavin, ki zaokrožijo kosilo

Ko sta glavna jed in priloga izbrani, lahko začnete razmišljati še o solati in sladici, ki bosta dopolnili nedeljsko kosilo. Če boste pripravili svežo zeljno solato in za konec spekli jabolčni biskvit, boste poleg osnovnih sestavin potrebovali tudi kakovostno bučno olje in sveža jajca. Oboje iz lastne pridelave ponuja Danijel Novak v Skorbi pri Hajdini, kjer lahko kupite domača jajca in bučno olje.

Bučno olje je sicer precej bolj vsestransko, kot se zdi na prvi pogled. Poleg zeljne ali krompirjeve solate ga lahko nekaj kapljic dodate tudi pečeni buči, saj njegov značilen okus lepo dopolni sladkobo pečene zelenjave. Na Kmetiji Vlaj v Bodoncih na Goričkem poleg bučnega olja ponujajo tudi orehovo, ki se dobro poda različnim solatam in nekaterim sladicam. Pri nakupu izberite pakiranje glede na svojo porabo, olje pa hranite dobro zaprto ter zaščiteno pred svetlobo in toploto, da čim dlje ohrani svoj značilen okus.

Ko je jedilnik sestavljen, ostane še izbira pijače, ki se bo ujemala z okusi na krožniku. Če ste za glavno jed izbrali govedino ali boste kosilo začeli z narezkom domačih mesnin, lahko razmislite o kozarcu modre frankinje, ki se lepo poda takšnim jedem. Med buteljčnimi vini jo ponujajo tudi v Repnici Najger v Brezovici na Bizeljskem, kjer lahko poiščete vino, s katerim boste zaokrožili nedeljsko kosilo.