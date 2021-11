Kaj bo v poročilu o stanju demokracije v Sloveniji?

V Bruslju se obeta razprava o oktobrski misiji za ugotavljanje dejstev glede stanja demokracije v Sloveniji, ki so jo zaznamovali komentarji predsednika vlade, ki delegacije ni želel sprejeti. V osnutku poročila je delegacija odbora izrazila globoko zaskrbljenost zaradi ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopalo zaupanje v različne javne organe in tudi med njimi. Poročilo, katerega osnutek so pred razpravo pridobili slovenski mediji, pa članici delegacije Romani Tomc vzbuja dvome, da poročilo ni verodostojno, saj da sama dokumenta ni videla in potrdila ter da se je to pripravljajo za zaprtimi vrati, namen pa naj bi bil diskreditacija slovenske vlade.

Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine bo popoldne v Bruslju predvidoma razpravljal o oktobrski misiji za ugotavljanje dejstev glede stanja demokracije v Sloveniji. Pripravlja se poročilo, ki so ga v sredo še usklajevali, ker se politične skupine niso strinjale s pripravljenim osnutkom. Misija odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) je od 13. do 15. oktobra v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. V misiji Evropskega parlamenta je sodelovalo sedem članov oziroma nadomestnih članov odbora Libe, po eden iz vsake politične skupine, ter poslanec iz odbora za proračunski nadzor. Med njimi je bila tudi evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS), nadomestna članica odbora Libe.

Ni strinjanja glede osnutka Pripravlja se poročilo o misiji, ki naj bi ga odbor po napovedih obravnaval danes popoldne, skupaj s poročilom o ugotovitvah podobne septembrske misije na Slovaškem in v Bolgariji. Vendar pa so ga v sredo še usklajevali, ker ni bilo strinjanja glede osnutka. V osnutku poročila, ki ga je STA pridobila v torek in ki še ni bil dokončna verzija dokumenta, med drugim piše, da je delegacija odbora izrazila globoko zaskrbljenost zaradi ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopalo zaupanje v različne javne organe in tudi med njimi. Tomčeva trdi, da dokumenta ni videla Tomčeva je v odzivu na medijsko poročanje o osnutku poročila zapisala, da poročilo ni verodostojno, da so bila mnenja poslancev različna, da sama dokumenta ni niti videla, kaj šele, da bi ga potrdila, ter da se je pripravljalo za zaprtimi vrati, očitno z namenom diskreditacije slovenske vlade. Poleg tega je Tomčeva zapisala, da ima glede na to, da so osnutek dobili slovenski mediji, Evropski parlament očitno resen problem s curljanjem dokumentov v javnost.



Obisk minil v senci komentarjev premierja Obisk Delegacije odbora EP Libe je minil v senci komentarjev premierja Janeza Janše, ki delegacije ni sprejel. So pa člani ocenili, da pri nas ustanove delujejo, težava pa je toksično ozračje, globoka polarizacija, ki lahko povzroči težave. Kot smo poročali, je vodja delegacije Sophie in 't Veld, nizozemska evropska poslanka iz vrst Renew Europe, ki je bila že dolgo pred obiskom tarča kritik premierja Janše, ob koncu obiska v hiši EU v Ljubljani dejala, da bil namen obiska preverjanje stanja v državi. "Gre za monitoring, nismo sodišče, ki na koncu izreče sodbo", je poudarila. Kot je povedala, se je proces začel že precej pred obiskom, ko so se med drugim pojavile skrbi o medijski svobodi v državi. Dejala je, da se žal niso srečali s premierjem in nekaterimi ministri, da pa so se vseeno srečali s širokim krogom deležnikov.

Je pa ob obisku izpostavila nekaj opažanj. Meni, da javne institucije pri nas delujejo dobro. So pa našli tudi nekaj izzivov. Med drugim jih je zmotil ton javne debate in dejstvo, da se politika zapleta v nivo debate, ki je neprimeren. Opazili so, da se nekatere odločitve odlagajo in se je treba zanje boriti na sodišču, pri čemer je izpostavila financiranje STA. Skupino skrbi odlaganje imenovanja evropskih delegiranih tožilcev in tožilcev v Sloveniji. To, da ustanove delujejo dobro, je seveda ohrabrujoče, za razliko od dogajanja v nekaterih drugih državah, je ponovila, je pa tudi veliko razlogov za skrb, saj naraščajo pritiski, tudi na novinarje in ustanove, in lahko se zgodi, da v takšni klimi, ko narašča javno nezaupanje, pride do točke, ko mediji in demokratične ustanove ne morejo več normalno delovati. Odgovorne je pozvala k financiranju STA in imenovanju tožilcev.