Kaj bo Vladimir Prebilič spakiral za pot v Bruselj?

Novopečeni evropski poslanec Vladimir Prebilič se poslavlja od občank in občanov Kočevja. Njihov župan je bil vse od leta 2010. Aleksander Pozvek se je odpravil v Kočevje in preveril Prebiličevo zapuščino. Kaj je v Prebiličevem kovčku in katero pesem bo zapel svojim sovaščanom?