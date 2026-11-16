Jaklinu sedmi županski mandat: kaj bo z nezdružljivima funkcijama?

Damijan Jaklin, ki je na vrhu Velike Polane od leta 2006, na tokratnih lokalnih volitvah v tekmi za župana protikandidata ni imel. Poleg županske funkcije pa je trenutno še državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca .

Zoper Jaklina je preiskavo zaradi suma nezdružljivosti položajev, ki jih zaseda, uvedla KPK. Odločitev so že sprejeli. A kot smo poročali v začetku meseca, se Jaklin z enega od položajev ne umika. Ravno obratno, na odločitev, ki je menda še nima v rokah, se bo pritožil na upravno sodišče.

Po našem razkritju, da desna roka Vrtovca na ministrstvu ne bi smel biti hkrati župan in državni sekretar, je Vrtovec dejal, da je KPK s svojo odločitvijo teden dni pred lokalnimi volitvami posegla v kampanjo in da je primer spolitiziran. "Za resnost funkcije in institucije bi bilo bolj primerno, da bi to naredili v ponedeljek po volitvah," je dejal Jernej Vrtovec.