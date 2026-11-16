Jaklinu sedmi županski mandat: kaj bo z nezdružljivima funkcijama?

Damijan Jaklin, ki je na vrhu Velike Polane od leta 2006, na tokratnih lokalnih volitvah v tekmi za župana protikandidata ni imel. Poleg županske funkcije pa je trenutno še državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
Zoper Jaklina je preiskavo zaradi suma nezdružljivosti položajev, ki jih zaseda, uvedla KPK. Odločitev so že sprejeli. A kot smo poročali v začetku meseca, se Jaklin z enega od položajev ne umika. Ravno obratno, na odločitev, ki je menda še nima v rokah, se bo pritožil na upravno sodišče.
Po našem razkritju, da desna roka Vrtovca na ministrstvu ne bi smel biti hkrati župan in državni sekretar, je Vrtovec dejal, da je KPK s svojo odločitvijo teden dni pred lokalnimi volitvami posegla v kampanjo in da je primer spolitiziran. "Za resnost funkcije in institucije bi bilo bolj primerno, da bi to naredili v ponedeljek po volitvah," je dejal Jernej Vrtovec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.