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Jaklinu sedmi županski mandat: kaj bo z nezdružljivima funkcijama?

Ljubljana, 16. 11. 2026 08.28 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
N.L.
Damijan Jaklin?

Kaj bo z nezdružljivima funkcijama državnega sekretarja in nepoklicnega župana Damijana Jaklina, ki je brez protikandidata dobil še en mandat na čelu občine Velika Polana? V začetku meseca je protikorupcijska komisija (KPK) namreč odločila, da Jaklin ne bi smel biti hkrati župan in državni sekretar. Kot smo poročali, naj bi se Jaklin na odločitev pritožil.

Damijan Jaklin
Damijan Jaklin
FOTO: Bobo

Damijan Jaklin, ki je na vrhu Velike Polane od leta 2006, na tokratnih lokalnih volitvah v tekmi za župana protikandidata ni imel. Poleg županske funkcije pa je trenutno še državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.

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Zoper Jaklina je preiskavo zaradi suma nezdružljivosti položajev, ki jih zaseda, uvedla KPK. Odločitev so že sprejeli. A kot smo poročali v začetku meseca, se Jaklin z enega od položajev ne umika. Ravno obratno, na odločitev, ki je menda še nima v rokah, se bo pritožil na upravno sodišče.

Po našem razkritju, da desna roka Vrtovca na ministrstvu ne bi smel biti hkrati župan in državni sekretar, je Vrtovec dejal, da je KPK s svojo odločitvijo teden dni pred lokalnimi volitvami posegla v kampanjo in da je primer spolitiziran. "Za resnost funkcije in institucije bi bilo bolj primerno, da bi to naredili v ponedeljek po volitvah," je dejal Jernej Vrtovec.

Preberi še Vrtovec KPK obtožil vpletanja v volilno kampanjo, Jaklin se ne umika
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Damijan Jaklin Velika Polana KPK lokalne volitve državni sekretar

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KOMENTARJI11

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natmat
16. 11. 2026 09.57
NSi najbolj pokvarjena stranka...še malo pa bo prehitela SDS...
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+1
1 0
borjac
16. 11. 2026 09.47
Desničarji še posebej teolog Vrtovec stalno govori o poštenosti , odgovornosti in SPOŠTOVANJU ZAKONOV in SKLEPOV KPK-ja , dokler jim nekaj ni po volji , takrat pa NE SPOŠTUJEJO NIČ OD NAŠTETEGA , pa pritožbe na KPK in ....... ko pa ta ista KPK prinese sklep o kakšnem na LEVI POLITIČNI STRANI , je Vrtovec prvi v vrsti , ki kriči "odstopi naj" , hinavstvo , laž in dvoličnost .
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+3
3 0
kovanec
16. 11. 2026 09.35
Še vedno bo lahko počel sumljive stvari, a kaj čmo kot družba smo zašli.
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+1
2 1
jank
16. 11. 2026 09.16
Čimprej v zapor! Še eden od krščanarjev obsojencev.
Odgovori
+3
5 2
B1964
16. 11. 2026 09.10
Pa če že toliko stvari opravlja,naj še zacne maševat v svojem kraju kjer nimajo župnika,pa še veliko funkcijo ima pri lovski druzini,turuzmu vse je njegovo😂
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+2
3 1
kunccix
16. 11. 2026 09.10
Po vatikansko… brez pravil za kler in njihove pribočnike. Tako že 2000 let, morijo, plenijo in posiljujuejo otroke
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+7
7 0
B1964
16. 11. 2026 09.07
Pa toti nsi ne upoštevajo nobenega zakona,to je ze cela burleska,nikomu nic.
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+5
5 0
prfox
16. 11. 2026 09.00
Ne more opravljati dveh služb, naj ga Vrtovec zamenja če se je prijavil za župana
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+4
4 0
zmerni pesimist
16. 11. 2026 08.32
Naši lahko
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+4
4 0
zmerni pesimist
16. 11. 2026 08.32
Naši lshko
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+2
2 0
Julijann
16. 11. 2026 08.30
Nekoč so lahko sedeli v poslanskih klopeh tudi župani. To se je odpravilo. Ta se naj torej odloči kaj bo.
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+6
6 0
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