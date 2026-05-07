Kaj bo z več kot 900 pacienti, ki so kljub večurnemu čakanju ostali brez zdravnika?

V nasprotju z včeraj je bilo danes pred zdravstveno postajo Cerkno popolnoma mirno. Nikogar ni bilo, ki bi čakal na vpis k zdravnici. 490 mest je bilo namreč v hipu zapolnjenih. Novih pa ni več predvidenih, nam je danes še enkrat zatrdila vršilka dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Idrija Branka Florjančič .

Več kot 500 Cerkljanov se je včeraj postavilo v vrsto pred tamkajšnjo zdravstveno postajo v želji, da bi dobili novo osebno zdravnico. Nekateri že kmalu po 6. uri zjutraj, tako da so v dežju in mrazu čakali več kot pet ur, da so pridobili zaporedno številko za vpis.

"Trenutno zdravnica dela na skrajšanem delovnem času na podlagi drugih zakonskih podlag. Se bomo potrudili v bodoče zagotoviti po najboljših možnih močeh, da bi opredelili še kakšnega pacienta," je pojasnila.

In zakaj so morali pacienti čakati na mrazu in dežju – kot je znano, so nekateri tja prišli več kot osem ur pred predvidenim vpisom? "Zato, ker je to edini pravilen način. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja so jasna. Pacient se mora priti opredeliti osebno in pacient ima prosto pravico do izbire osebnega zdravnika. Če pacienta kar nekako sami opredelimo, smo posegli v pravico drugega pacienta do proste izbire," poudarja.

Vsi pacienti so tako enakopravni, ne glede na starost ali zdravstveno stanje in nekateri so se zato včeraj čutili izigrane.

V Cerknem sedaj delujeta dve osebni zdravnici: prva ima 1700 opredeljenih pacientov, druga 490. Če bi bilo zdravnikov dovolj, težav ne bi bilo, k temu dodaja v. d. direktorice.