Kaj bo z vzorci Biobanke? Podjetje Celica zanje noče skrbeti

Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je lani prenehalo delovati. Sporazum za nadomestno shranjevanje so pred tem sklenili s podjetjem Celica. JAZMP je tako podjetje dvakrat pozvala k nadomestnemu shranjevanju vzorcev, vendar je Celica opozorila, da za prevzem nima zmogljivosti.

Celica se je na zadnjo odločbo JAZMP o shranjevanju vzorcev pritožila 12. marca, so za STA pojasnili na agenciji, kjer so pritožbo skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku posredovali ministrstvu za zdravje. Kot so zapisali na JAZMP, morajo počakati na odločitev ministrstva, v vmesnem času pa z nadzori pri zavezancu Gaiacell, ki je od Biobanke prevzel vzorce tkiv in celic, zbirajo podatke za oceno stroškov hrambe. Preverjajo tudi, ali so vzorci še shranjeni ustrezno.