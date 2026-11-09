Kaj bo z zaseženim sivim maseratijem Roka Snežiča?

Sodba ni pravnomočna, zoper odločitev je Ivanković podal pritožbo: " Verjamem, da se bo zgodil scenarij, kot se je zgodil z mojimi jahtami, ko je na prvi stopnji sodišče odločilo v korist Fursa, druga sodba po letu dni je sodbo spremenila in odločila v korist mojemu bivšemu podjetju."

Snežič trdi, da je lastnik avtomobila njegov poslovni partner, bosanski državljan Dario Ivanković . Ta je zaradi zasega tožil Furs in zahteval odškodnino, a mu mariborsko okrožno sodišče ni verjelo. Po ugotovitvah sodišča je lastninska upravičenja na vozilu ves čas izvrševal Rok Snežič.

Po zasegu porscheja, BMW-ja in belega maseratija je Finančna uprava Roku Snežiču zaradi davčne izvršbe septembra 2023 zasegla še sivega maseratija, katerega lastništvo Snežič ves čas zanika.

Snežič je še februarja 2024 državi dolgoval dobrih pet tisoč evrov davčnih obveznosti in slabega pol milijona evrov sodnih terjatev. Danes Snežiča v registru davčnih neplačnikov ni, po neuradnih podatkih pa naj bi državi še vedno dolgoval slabega pol milijona evrov sodnih terjatev, povezanih s pravnomočnimi obsodbami zaradi goljufije, pranja denarja in davčne zatajitve.

Snežič trdi, da je njegov dolg precej nižji: "Jaz nimam nobenega davčnega dolga, ta znesek cca 140 tisoč evrov je dolg po eni sodbi iz leta 2013 zaradi mojega bivšega podjetja Poravnava."

Na podlagi odločitve prvostopenjskega sodišča bi se sivi maserati, ki ga še naprej hrani Furs, lahko znašel na dražbi.

Snežič: "Ta maserati se nikakor ne more znajti na dražbi, ker je bosanskih tablic, kupljen v Bosni, lastnik ima ključe na avtu, vem, da ima vpisano on tudi hipoteko."

Po neuradnih podatkih naj bi na finančni upravi izvajali vse potrebne postopke, da bi bil avtomobil ob morebitni prodaji na dražbi primeren za registracijo in normalno uporabo. Če postopki ne bodo uspešni, pa naj bi vozilo prodali po delih.