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Slovenija

Kaj bo z zaseženim sivim maseratijem Roka Snežiča?

Ljubljana , 09. 11. 2026 18.41 pred 23 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Danica Jovanović
Maserati Roka Snežiča

Mariborsko okrožno sodišče je zavrnilo tožbo poslovnega partnerja Roka Snežiča, s katero je poskušal dokazati lastništvo sivega maseratija, ki ga je Furs zasegel v okviru davčne izvršbe.

Po zasegu porscheja, BMW-ja in belega maseratija je Finančna uprava Roku Snežiču zaradi davčne izvršbe septembra 2023 zasegla še sivega maseratija, katerega lastništvo Snežič ves čas zanika.

Snežič trdi, da je lastnik avtomobila njegov poslovni partner, bosanski državljan Dario Ivanković. Ta je zaradi zasega tožil Furs in zahteval odškodnino, a mu mariborsko okrožno sodišče ni verjelo. Po ugotovitvah sodišča je lastninska upravičenja na vozilu ves čas izvrševal Rok Snežič.

Sodba ni pravnomočna, zoper odločitev je Ivanković podal pritožbo: "Verjamem, da se bo zgodil scenarij, kot se je zgodil z mojimi jahtami, ko je na prvi stopnji sodišče odločilo v korist Fursa, druga sodba po letu dni je sodbo spremenila in odločila v korist mojemu bivšemu podjetju." 

Maserati Roka Snežiča
Maserati Roka Snežiča
FOTO: Bralec

Snežič je še februarja 2024 državi dolgoval dobrih pet tisoč evrov davčnih obveznosti in slabega pol milijona evrov sodnih terjatev.  Danes Snežiča v registru davčnih neplačnikov ni, po neuradnih podatkih pa naj bi državi še vedno dolgoval slabega pol milijona evrov sodnih terjatev, povezanih s pravnomočnimi obsodbami zaradi goljufije, pranja denarja in davčne zatajitve.

Snežič trdi, da je njegov dolg precej nižji: "Jaz nimam nobenega davčnega dolga, ta znesek cca 140 tisoč evrov je dolg po eni sodbi iz leta 2013 zaradi mojega bivšega podjetja Poravnava."

Na podlagi odločitve prvostopenjskega sodišča bi se sivi maserati, ki ga še naprej hrani Furs, lahko znašel na dražbi.

Snežič: "Ta maserati se nikakor ne more znajti na dražbi, ker je bosanskih tablic, kupljen v Bosni, lastnik ima ključe na avtu, vem, da ima vpisano on tudi hipoteko."

Po neuradnih podatkih naj bi na finančni upravi izvajali vse potrebne postopke, da bi bil avtomobil ob morebitni prodaji na dražbi primeren za registracijo in normalno uporabo. Če postopki ne bodo uspešni, pa naj bi vozilo prodali po delih.

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Rok Snežič Furs maserati davčna izvršba Dario Ivanković sodišče

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KOMENTARJI8

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Vera in Bog
09. 11. 2026 20.24
Zaprite ga že enkrat !
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0 0
Pujček
09. 11. 2026 20.20
Posnel je video, kjer je razložil, da bo Maseratija podaril. Če mu ga država vrne, se vsako jutro pouriniram po sodni zgradbi.
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+1
1 0
tech
09. 11. 2026 20.19
Ta naša pravna država je ena parodija.
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+1
1 0
kladivo
09. 11. 2026 20.18
Na poligon ga naj dajo in ga tank povozi aja jih nimamo pa bager zmuckaajn stroskov snezak pa naj se spoka iz slo aja v bih ne more pa naj gre v saharo tam imajo kamele
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0 0
kladivo
09. 11. 2026 20.19
Manj stroskov ..
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0 0
proofreader
09. 11. 2026 20.15
Kako je Klukec d.o.o. uspešen pri reji kamel?
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+1
1 0
M_teoretik
09. 11. 2026 20.06
Kaj se bo sekirov za maseratija, zdej ko ima kamele!?
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+1
1 0
Bozjidar
09. 11. 2026 20.06
Mu ga bo Matoz vrnil,da se bosta z Janezom elegantno peljala na Dob
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+3
4 1
bibaleze
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