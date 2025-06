Kaj bodo storile občine glede omejevanja kratkoročnega oddajanja nepremičnin?

Zavedamo se, da stanovanj primanjkuje oziroma da za domačine postajajo predraga, pravi piranski župan Andrej Korenika. "Mogoče je to šlo malo izven kontrole," je dejal in poudaril, da je treba urediti področje kratkoročnega oddajanja.

Pa vendar, dodaja: "Ta zakon stanovanjske problmatike naše občine ne rešuje. Če bi s 30-dnevno omejitvijo uspeli naselit to občino, bi jaz to takoj podpisal. Ampak mi tukaj ne rešujemo tega, samo še večje težave se povzroča."

Vladni predlog, ki je bil danes tudi na mizi pristojnega parlametnarnega odbora, postavlja časovno omejitev za kratkoročno oddajanje na 60 dni na leto. A le v občinah, kjer se soočajo z nedostopnostjo stanovanj zaradi turističnega obiska.

"Zakon gre v dobro smer," je prepričan Damjan Bezjak Zrim iz SD. "Na nek način bo prisilil tiste, ki oddajajo v kratkoročni najem, da se odločiljo za dolgoročni najem bodisi pa bodo to stanovanje primorani prodati," je dejal.

Do predloga so kritični tako sobodajalci – ki v tem vidijo omejevanje in uničevanje dejavnosti – kot nevladniki, ki si želijo še strožjo regulacijo. "Ljudje naj imajo stanovanja za to, da bodo imeli domove. Hotele in druge stvari naj pa imajo za to, da bodo delali biznis," pravi Filip Dobranić iz inštituta Danes je nov dan.

Vladna omejitev 60 dni bo sicer bolj kot ne le priporočilo. Istočasno je namreč vlada ugodila občinam, ki bodo lahko tudi same določile časovni okvir – vse od 30 do 270 dni na leto.

Piranski župan zatrjuje, da je 30 dni za to občino nesprejemljivo. Turistov polno poletno sezono želijo namreč podaljšati. "Sobodajalstvo je tudi pomembno, ker vemo, da se hoteli zapirajo zunaj sezone," je izpostavil in dodal, da v tej občini ne izključujejo omejitev do 270 dni na leto.

Končna odločitev sicer še ni padla. Prav tako ne v Bohinju, kjer bodo prav tako turisti očitno lahko najemali sobe in stanovanja tudi zunaj poletnih mesecev. "Kajti občina Bohinj si želi podaljšati sezono v zimsko sezono, ki nam tokrat ni najbolj naklonjena. Poletna je močna, zimska zelo slaba, in prav s tem poskušamo, da bi ta oddajanja potegnili v zimsko sezono," pravi Jože Sodja, župan Bohinja. Mejo pa bi, kot pravi, postavili pri 150 dneh na leto.