Kaj bomo videli v jutrišnjem 24UR Forumu z naslovom (Ne)javno zdravstvo?

Zakaj vsi potrebujemo močno javno zdravstvo, zakaj ga je treba krepiti? O tem se bomo pogovarjali z uglednimi gosti, ki v javnem sistemu delujejo že leta. Z ljudmi, ki imajo ugled in izkušnje. S strokovnjaki, ki si upajo na glas povedati, kaj je narobe, in tudi, kako to popraviti. Slišali bomo pričevanja bolnikov, primerjave, številke. Novinarska ekipa, ki pripravlja oddajo z urednico Alenko Marovt na čelu, je šla v globino sistema, pokazali bomo anomalije, ki jih na koncu najbolj občutimo bolniki. Z zares bogato vsebino bomo pokazali prerez stanja, ki zbuja skrb. Veliko skrb. Že samo podatek, da prek 130 tisoč bolnikov čaka nad dopustno dovoljeno mejo, jasno kaže, da drvimo proti dnu.

Sistemske težave ter vse bolj izražene pomanjkljivosti seveda niso od včeraj, pri zdravstvu so odpovedale vse vlade ne glede na politično barvo, zato se mnogi sprašujejo: komu kolaps javnega zdravstva ustreza? Veliko je bilo v preteklih letih napovedi, veliko obljub o reformi, a časa za reformo je preprosto zmanjkalo. Zato so zdaj bolj kot kdaj koli doslej nujni hitri in učinkoviti ukrepi. Naši gosti bodo pojasnili, kaj potrebujejo, da bodo v javnih bolnišnicah lahko delali, da bodo uvajali nove metode zdravljenja, prelomne operacije, da bodo lahko operirali najtežje bolnike in da bomo vsi do kakovostne in varne oskrbe prišli pravočasno.

Nocoj vam bomo v 24ur Fokusu odstrli nekaj vsebine jutrišnjega 24ur Foruma. Najboljši prikaz tega, kako deluje naše zdravstvo, so zgodbe bolnikov. Ti so pogosto talci slabega sistema, kar ni prav. Nihče si ne želi zdravstva in zdravja le za premožne, pač pa varno in kakovostno zdravstveno oskrbo za vse. Brigiti Potočnik je svojo kalvarijo zaupala bolnica, ki zaradi slabih izkušenj govori zakrita. V tem prispevku se dotikamo ene največjih težav: (pre)dolgih čakalnih dob. Ravno zaradi čakalnih dob pridobivajo zasebniki, koncesionarji. V zasebnih klinikah in ambulantah delajo tudi zdravniki iz javnih bolnišnic. Skoraj 1000 jih ima soglasje za delo izven matične bolnišnice. Nika Kunaver je govorila z zasebniki, bila je tudi na kliniki, ki ima prostore v neposredni bližini ljubljanske urgence.

V javnem zdravstvu dela tudi naš nocojšnji gost, pulmolog Srdjan Lukić. Pred štirimi leti je iz Beograda prišel v Slovenijo, natančneje v Izolo. Takrat je dejal, da je eden od glavnih razlogov, da je prišel k nam tudi ta, da imamo v Sloveniji zdravstveni sistem, v katerem ne zdravniki ne bolniki ne razmišljajo o denarju, niti svojih odločitev ne podrejajo financam. Vprašali ga bomo, ali še vedno tako misli? Kje vidi rešitve za čakalne vrste? Kako si to razlagate, kje vidite rešitev?

Pa tudi, zakaj Slovenija za tuje zdravnike ni več zanimiva? Odgovori nocoj ob 19. uri!

Jutri ob 20. uri pa pozorno prisluhnite tudi apelom o pomembnosti javnega zdravstva. Nekdanja biatlonka Tadeja Brankovič govori iz osebne izkušnje, prav tako priljubljeni igralec Gojmir Lešnjak - Gojc. Pozivajo tudi ugleden ekonimist Mojmir Mrak, podjetnik Ivo Boscarol, filozofinja Renata Salecl, nekdanji vodja konzularne službe zunanjega ministrstva Andrej Šter, direktorica Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič ter dr. Anica Mikuž Kos, upokojena zdravnica in humanitarka. Kot pravi Renata Salecl: "Zasebniki ne ustanavljajo infekcijskih klinik, urgenc, ne vlagajo v raziskovanje raka, demence, diabetesa ... Vse to, kar so bolezni našega časa. In v času, ko nas je lahko strah novih pandemij, novih naravnih katastrof, je še kako pomembno, da ohranimo močno javno zdravstvo."