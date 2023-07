Kaj, če bi vaš dom odslej čistila umetna inteligenca?

Sesalnik Samsung Bespoke Jet AI ni običajna naprava za čiščenje. Ponaša se z nazivom najmočnejšega brezžičnega pokončnega sesalnika Samsung, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih, z impresivno sesalno močjo do 280 W . To pomeni, da se z lahkoto spopade tudi z najtrdovratnejšo umazanijo in ostanki, vaša tla pa ostanejo brezhibno čista. Ne glede na to, ali imate preproge, parket ali ploščice, je sesalnik Bespoke Jet AI pripravljen na vsako površino.

Bespoke Jet AI je zasnovan tako, da mu bo uspelo slediti tudi vašim (nenehnim) potrebam po čiščenju. Njegov zmogljiv motor HexaJet ne zagotavlja le izjemne sesalne moči, temveč tudi podaljšano življenjsko dobo baterije. Z enim polnjenjem lahko Bespoke Jet AI zagotavlja do 100 minut neprekinjenega čiščenja , zato je to Samsung akumulatorski pokončni sesalnik z najdaljšo življenjsko dobo. Zdaj lahko očistite celoten dom brez težav s pogostim polnjenjem.

Bespoke Jet AI odlikuje integracija umetne inteligence (AI) . Predstavljajte si, da imate sesalnik, ki se lahko prilagodi in optimizira svojo učinkovitost čiščenja glede na okolje, v katerem se nahaja. Zahvaljujoč Samsung tehnologiji Optimum Tech AI lahko Bespoke Jet AI samodejno zazna in analizira vrsto tal, ki jih čisti. Na podlagi teh informacij prilagodi moč sesanja in hitrost vrtenja krtače, da zagotovi optimalne rezultate čiščenja. Ni več skrbi z ročnim prilagajanjem nastavitev ali zapravljanjem energije baterije na površinah, ki zahtevajo manj sesanja.

Sesalniku Bespoke Jet AI je priložena tudi vrsta dodatne opreme, ki povečuje njegovo vsestranskost. Aktivna dvojna krtača je posebej zasnovana za učinkovito čiščenje na različnih vrstah tal in vključuje vgrajeno osvetlitev LED, ki vam pomaga pri odkrivanju skritega prahu v temnih prostorih. Za težko dostopne vogale in ozke prostore je na voljo krtača Slim LED Brush+ z zelo okretno zasnovo in osvetlitvijo LED, ki poskrbi, da za seboj ne pustite nobene umazanije. Z držalom za napravo in dodatki lahko napravo Bespoke Jet AI in vse njene dodatke priročno shranite, kjerkoli želite.

Higiena je še en pomemben vidik domačega čiščenja, Samsung pa jo je z nadgrajeno čistilno postajo vse-v-enem dvignil na višjo raven. Ta inovativna funkcija uporablja tehnologijo Air Pulse za samodejno praznjenje posode za prah, kar zagotavlja hitrejše in bolj higienično čiščenje. Med praznjenjem posode za prah tehnologija Air Spin Edge ustvari močan vrteči se ciklon, ki odstrani vse ostanke in celo problematične lase, ki so obtičali v rešetki, ter tako zagotovi učinkovito odstranjevanje odpadkov. Izboljšan večplastni filtrirni sistem ujame drobne prašne delce z impresivno 99,999-odstotno učinkovitostjo, medtem ko izboljšana 99-odstotna stopnja odstranjevanja las poskrbi, da posoda za prah ostane čista in pripravljena na naslednje čiščenje.