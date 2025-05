Kaj, če se ne strinjam z novo vrednostjo nepremičnine?

Kaj če se lastnik ne strinja z novo vrednostjo?

Ko lastnik meni, da posplošena vrednost nepremičnine bistveno odstopa od njene tržne vrednosti, lahko predlaga spremembo posplošene vrednosti z vložitvijo predloga za ugotavljanje posebnih okoliščin.

"To lahko storijo tako, da najamejo cenilca, ki bo izvedel oceno uveljavljanja posebnih okoliščin pri konkretni nepremičnini. Na Geodetski upravi bi želeli pri tem postopku še posebej opozoriti, da zakon določa pogoj, da je to mogoče le v primeru, če bo cenilec ocenil, da je ocenjena vrednost po modelih vrednotenja vsaj 20 odstotkov ali za več kot 200.000 evrov nižja oziroma višja," so sporočili z Gursa.

Lastnik bo o odločitvi o upoštevanju oziroma neupoštevanju posebnih okoliščin nato pisno obveščen s posebno upravno odločbo.