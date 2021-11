Kaj cele dneve počnejo krave? Mumetnost!

So prostopašne krave bolj srečne? Skupina britanskih znanstvenikov v svoji študiji trdi, da prosta paša vpliva na počutje krav. Izsledki njihove raziskave nakazujejo, da so krave, ki se prosto pasejo načeloma bolj samostojne, bolj živahne in nemara tudi bolj vitalne. Vsekakor pa so bolj pristne in bolj svobodne.

Ampak kaj res cele dneve počnejo prostopašne krave?

Pasejo se. Vsak dan povprečno prehodijo 3 kilometre, vmes tudi večkrat počivajo. Ko stojijo in hodijo, jedo travo. Ko se zleknejo, prežvekujejo. In tako cel dan. Spijo leže.

Kravje poti

Krave se pasejo v čredah. Večina jih sledi vodnicam črede, tistim z zvoncem. Po kakšnem ključu vodnice izbirajo svoje poti, ostaja misterij. Sklepamo, da se pašnika lotevajo nekako sistematično, da iščejo mlado travo, ki jim najbolj tekne. Da kolobarijo po pašni površini. To bi bilo skladno s splošno logiko narave.

Eksperiment, ki je postal umetniški projekt

Ker nas je zanimalo kako izgleda svoboda prostopašnih krav, smo se obrnili na družino Strel s kmetije Na Kalu v Idrijskih Krnicah, ki redno dobavljajo mleko Ljubljanskim mlekarnam. Peterico krav iz celotne črede smo opremili z GPS sledilniki. S posebnimi ovratnicami, ki so vsako uro javljale natančne mikrolokacije znotraj pašnika. Iz dobljenih koordinat smo nato s pomočjo satelitskih posnetkov sestavili vzorce njihovih prostopašnih poti. Tako je začela nastajati Mumetnost - umetniška interpretacija vseh lepot proste paše in vseh dobrot pristnega mleka, ki medtem nastaja.

5 krav in 5 umetnikov

Liska, Šipka, Bora, Siva in Droha, peterica prostopašnih krav mumetnic s kmetije Na Kalu v Idrijskih Krnicah, je zarisala svoje poti. Z vso mumetniško svobodo, ki jim pritiče. Njihovi vzorci so navdihnili peterico vrhunskih slovenskih umetnikov (Alja Horvat, Natan Esku, Nenad Cizl, Mitja Ficko, Vida Igličar), ki so kravjo mumetnost interpretirali po svoje. Z vso umetniško svobodo, ki jim pritiče. Podrobneje jih lahko spoznajte na spletni www.mumetnost.si.

Mumetnost

Mumetnost je umetniški projekt, ki poveličuje svobodo in pristnost. Tako pri kravah, kot pri ljudeh. Mumetnost je testament vsem lepotam proste paše in pristnosti mleka, ki medtem nastaja. Mumetnost je vse kar je prav in se spodobi. In še vse kar je dobro. Razstava bo na ogled od 8. novembra do 6. decembra 2021 v galeriji EX Arte na Židovski ulici v Ljubljani, od 12. novembra dalje pa tudi na www.mumetnost.si. Paša za oči. Vstop je prost. Za vse. Klik stran.





