Slovenija

Kaj kujejo Logar, Vrtovec in Stevanović?

Ljubljana, 01. 04. 2026 19.45 pred 27 dnevi 3 min branja 119

Avtor:
Anže Božič
Anže Logar po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu

Ali gre pri drugih pogovorih samo za "tipanje" in iskanje političnega soglasja brez konkretne vsebine? Grajenje zaupanja ali še večji razkol? Kakšne bodo naslednje poteze Roberta Goloba, kakšna bo taktika Janeza Janše? Bi lahko v zavetrju pogovorov pri aktualnem premierju druga stran sestavila koalicijo? In kakšno vlogo bi lahko imel t. i. sredinski blok, ki ga medtem že napovedujejo Vrtovec, Logar in Stevanović? Pogovori potekajo.

Po drugem sestanku na sedežu Svobode je glede na udeležbo bolj ali manj jasno, da vlade narodne enotnosti, ki jo je želel dosedanji premier, najverjetneje ne bo. Bodo pa potencialni partnerji kmalu dobili konkretno ponudbo za sodelovanje in razrez predvidoma 16-članske druge vlade Roberta Goloba.

Političnemu analitiku Alemu Maksutiju pa se zdi racionalno, da se dela na osnutku koalicijske pogodbe: "In da je logično, da partnerice pričakujejo nek osnutek s strani zmagovalke volitev, znotraj katere bodo potem iskale prostor zase oziroma za svoje programske točke, ki so jih obljubili volivcem."

"S tem se postavlja v neko konstruktivno pozicijo, glede na okoliščine, ki vemo, kakšne so mednarodne, in potiska potencialne partnerje, ki bi ga morda v procesu pogajanj zavrnili, v položaj destruktivcev," pa pravi politični analitik Rok Čakš.

Pri tem neuradno ostaja veliko vprašanje, ali lahko Anže Logar in Zoran Stevanović sploh zagotovita enotnost vseh šestih novoizvoljenih poslancev Demokratov oziroma petih Resni.ce? Tudi zato vidimo poskus njunega tesnejšega povezovanja s trojčkom okoli NSi.

"Mislim, da se lahko oblikuje recimo tudi z Novo Slovenijo, pa z Logarjem nek steber normalnosti, ki bo vsaj gledal pod prste katerikoli stranki, ki bo pač prevzela primat naslednje vlade," meni predsednik Resni.ce Zoran Stevanović.

"Saj to je v bistvu še edini del političnih strank v državnem zboru, ki v tem skupnem delu šteje 20 poslancev, kar pomeni, da je lahko močan akter. Bi v tej politični aritmetiki, ki je pred nami," pa pravi predsednik Demokratov Anže Logar.

Da bi že v prvem krogu izvolili novega mandatarja, se v razmerah medsebojnega izključevanja trenutno zdi znanstvena fantastika. Kakšna pa je pri tem igra Nove Slovenije, ki za Golobova vabila noče niti slišati?

Urednik portala Zanima.me Rok Čakš meni, da so na različnih bregovih: "In tukaj bi kakršnakoli drugačna pozicija, torej da se zdaj recimo pridružijo nekim pogovorom o sodelovanju v koaliciji z Robertom Golobom, lahko bila pri volivcih razumljena kot izdaja njihovih idej. Zdaj pa izpadejo pri volivcih kot načelni."

"Menim, da je bilo doslej nekako zviševanje neke politične teže, želje po tem, da so pač pomembni," pravi Maksuti in dodaja, da je to obenem skrajno neodgovorno, ker je zdaj edini čas, ko bi lahko dokazali, da niso satelit neke politike oziroma neke druge stranke na desnici.

Tu pa je še tihi scenarij prvaka SDS Janeza Janše. "Prepušča pobudo Robertu Golobu, da skuša v tej zelo težki situaciji sestaviti neko kombinacijo in si morebiti ob tem polomiti zobe. Obenem pa nedvomno preverja, tipa pri Demokratih in Resni.ci, ali obstaja vsaj neka minimalna možnost, da se sklene dogovor 46 plus," je dejal Čakš.

Alem Maksuti pa poudarja, da Janša nima nobene taktike in se še vedno ukvarja z uradnim rezultatom volitev: "Pri čemer seveda napoveduje tožbe in pritožbe in se nekako ne želi sprijazniti z realnostjo. Čas dela pa zanj, kar pomeni, da v bistvu v prvem krogu, če seveda ne bo mandatarja, ko se to izteče, in če prvemu ne uspe, potem je pa seveda na vrsti nekdo drug."

Medtem ko se obema našima sogovornikoma možnost ponovljenih volitev zdi najmanj verjetna možnost. 

sestava vlade volitve 2026 razkol stranke golob janša
KOMENTARJI119

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Maki3322
07. 04. 2026 14.12
Janša itak ne bo dobil mandata.
Maki3322
07. 04. 2026 12.27
Resnica je pred volitvami močno zatrjevala da ne gredo v vlado Janše in Goloba. Zdaj bomo videli kakšna je resnica.
Smuuki
02. 04. 2026 09.59
Zdaj je na preiskušnji superiornost goloba kot so jo opisovali na levi. Precej nebogljeno deluje. Vse kar lahko obljubi da se je znašel v labirintu iz katerega še ne najde izhoda. Se pa trudi tudi to je nekaj
ap100
02. 04. 2026 16.29
edino kar je pri temu tipu super je munjenost
borjac
02. 04. 2026 09.42
"Kaj kujejo Logar, Vrtovec in Stevanović ???" , nič posebnega ne kujejo , oni pripravljajo rdečo preprogo in prestol za gospodarja Janšo , ki bo potem na željo volivcev , prevzel oblast , seveda se bo Stevanović povezal na podzemlje , pa Srbsko manjšino bo Janša zrihtal.
zibertmi
02. 04. 2026 09.23
edino kar dela stanojevič je ,da bi zaslužil in obljubil je,da bo njegova prioriteta naredi ti vse za srbsko manjšino je izjavil za medije
Smuuki
02. 04. 2026 09.23
Strah in negotovost se je naselilo v levi pol. Trenutek resnice je tu. Reši jij samo še kriminalni drnovškov manever. Nakup poslancev z desnega pola. Novo izvoljeni poslanci so že pod velikimi pritiski z mamljivimi ponudbami
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 09.05
Kaže na levo pomlad
bobiv
02. 04. 2026 08.54
Nove volitve, pa se rešimo teh treh!
cirenij
02. 04. 2026 08.58
Absolutno! Takoj nove volitve!
cirenij
02. 04. 2026 09.05
In to takoj, da ne bo prepozno!
Bella Ciao1
02. 04. 2026 08.53
Janša pred obtožbo veleizdaje, Vrtovec ima vloženo obtožnico za kriminal kraje in rušenja ustavnega reda... Logar 25 let sluga SDS paradržave...kdo razen njihovih plačancev bo to še gledal???
Smuuki
02. 04. 2026 12.13
Vse nodo poiskusili na levi da bi obstali. Tudi lažne prijave, tudi medijski linč. Vse take obtožbe se končajo s zastaranjem ker nikoli ne prinesejo dokazov. Ves čas operirajo z izmišljenimi indici
Bella Ciao1
02. 04. 2026 08.50
Janševi klovni do groba. En bolj " jako pametan" kot drugi. Brez farov pa bi vsi skupaj nabrali 10% glasov od nerazgledanih nahujskanih.
mungus
02. 04. 2026 08.50
puklovi sateliti se že zbirajo....pred volitvami pa cvilila da s puklom niti pod razno karkoli. slovenčki pa zopet nasedli. pa saj jim to ni 1.
trunck1
02. 04. 2026 08.49
Seveda se ve, da bo mali Vrtovec pri Janezu. Dokler bo Janez omogočil ogromno luknjo v proračunu (tako kot 2012-2013 in 2020-2022) bo mali lahko uveljavil svoje želje po minimalnih davkih. Seveda pa je Vrtovec živ primer načela, da je strup v majhnih stekleničkah. Na koncu bomo spet prosili Alenčico, da nas potegne iz dna, mali pa bo še vedno nakladal, da se v Slo živi bolje kot prej. Mogoče on in njegovi priležniki, ki bodo kanalizirali državni denar v razne cerkvene sklade.
Sl0venc
02. 04. 2026 08.39
Delajo za Goloba, ker dokler ne bo nastala nova vlada, bo bila še naprej sedanja vlada. Golob in Janša za novo vlado rabita Stevanovića in Logarja.
Teh90Str25
02. 04. 2026 08.00
''Resnica'' pokazala svoj pravi obraz. Kot prvo so se podelali v spodnjice, saj je lažje nekaj blefirat in se delat pametnega, ko pa je treba s konkretnimi predlogi ven, pa jok in stok. Še večja fora pa je, da je omenil, da bi imeli pod svojim okriljem Ministrstvo za notranje zadeve...in to stranka, ki jo vodi pravnomočno obsojen za zavarovalniško goljufijo? In oni bi se borili proti korupciji? hahaha.... to je še boljš, kot pa kaka burleska!
nekaj brezveze
01. 04. 2026 21.59
Vrtovec je najboljši - z tremi strankami skupaj , komaj dobili nekaj glasov , obnaša pa se ,kot da so oni dobili volitve..
jogo
02. 04. 2026 08.12
Tudi LEVICA se ni ravno "usrečila" z VESNO.
Smuuki
02. 04. 2026 13.54
On ki je po tvoje slab ima 9 poslancev. Mesec kot dober po tvoje 6. Mesec je boljši?
Tir1
01. 04. 2026 21.59
Nove volitve = nova zmaga obstoječe koalicije. Vidimo, kako je, če nimajo dovolj glasov. Ne, hvala.
VladaPada
01. 04. 2026 21.58
Vsi so vas ze ugotovili da ste koruptivni kriminalci. Tudi jaz.
deny-p
01. 04. 2026 21.57
Dejstvo je, da kdorkoli od teh treh gre k golobu, ga na naslednjih volitvah ne bo več......
bobiv
02. 04. 2026 08.51
Tudi, če gre k janši ga ne bo več!
korcula1
01. 04. 2026 21.55
Po programu ki ga nimajo se naj odločijo.
MasteRbee
01. 04. 2026 21.54
Če je to, kot so trdili pred volitvam, bi bil danes JJ glede korupcije milina za levico. Vseeno bodo težko kaj spremenili v Sloveniji.
