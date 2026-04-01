Kaj kujejo Logar, Vrtovec in Stevanović?

"S tem se postavlja v neko konstruktivno pozicijo, glede na okoliščine, ki vemo, kakšne so mednarodne, in potiska potencialne partnerje, ki bi ga morda v procesu pogajanj zavrnili, v položaj destruktivcev," pa pravi politični analitik Rok Čakš.

Političnemu analitiku Alemu Maksutiju pa se zdi racionalno, da se dela na osnutku koalicijske pogodbe: "In da je logično, da partnerice pričakujejo nek osnutek s strani zmagovalke volitev, znotraj katere bodo potem iskale prostor zase oziroma za svoje programske točke, ki so jih obljubili volivcem."

Po drugem sestanku na sedežu Svobode je glede na udeležbo bolj ali manj jasno, da vlade narodne enotnosti, ki jo je želel dosedanji premier, najverjetneje ne bo. Bodo pa potencialni partnerji kmalu dobili konkretno ponudbo za sodelovanje in razrez predvidoma 16-članske druge vlade Roberta Goloba.

Pri tem neuradno ostaja veliko vprašanje, ali lahko Anže Logar in Zoran Stevanović sploh zagotovita enotnost vseh šestih novoizvoljenih poslancev Demokratov oziroma petih Resni.ce? Tudi zato vidimo poskus njunega tesnejšega povezovanja s trojčkom okoli NSi.

"Mislim, da se lahko oblikuje recimo tudi z Novo Slovenijo, pa z Logarjem nek steber normalnosti, ki bo vsaj gledal pod prste katerikoli stranki, ki bo pač prevzela primat naslednje vlade," meni predsednik Resni.ce Zoran Stevanović.

"Saj to je v bistvu še edini del političnih strank v državnem zboru, ki v tem skupnem delu šteje 20 poslancev, kar pomeni, da je lahko močan akter. Bi v tej politični aritmetiki, ki je pred nami," pa pravi predsednik Demokratov Anže Logar.

Da bi že v prvem krogu izvolili novega mandatarja, se v razmerah medsebojnega izključevanja trenutno zdi znanstvena fantastika. Kakšna pa je pri tem igra Nove Slovenije, ki za Golobova vabila noče niti slišati?

Urednik portala Zanima.me Rok Čakš meni, da so na različnih bregovih: "In tukaj bi kakršnakoli drugačna pozicija, torej da se zdaj recimo pridružijo nekim pogovorom o sodelovanju v koaliciji z Robertom Golobom, lahko bila pri volivcih razumljena kot izdaja njihovih idej. Zdaj pa izpadejo pri volivcih kot načelni."

"Menim, da je bilo doslej nekako zviševanje neke politične teže, želje po tem, da so pač pomembni," pravi Maksuti in dodaja, da je to obenem skrajno neodgovorno, ker je zdaj edini čas, ko bi lahko dokazali, da niso satelit neke politike oziroma neke druge stranke na desnici.

Tu pa je še tihi scenarij prvaka SDS Janeza Janše. "Prepušča pobudo Robertu Golobu, da skuša v tej zelo težki situaciji sestaviti neko kombinacijo in si morebiti ob tem polomiti zobe. Obenem pa nedvomno preverja, tipa pri Demokratih in Resni.ci, ali obstaja vsaj neka minimalna možnost, da se sklene dogovor 46 plus," je dejal Čakš.

Alem Maksuti pa poudarja, da Janša nima nobene taktike in se še vedno ukvarja z uradnim rezultatom volitev: "Pri čemer seveda napoveduje tožbe in pritožbe in se nekako ne želi sprijazniti z realnostjo. Čas dela pa zanj, kar pomeni, da v bistvu v prvem krogu, če seveda ne bo mandatarja, ko se to izteče, in če prvemu ne uspe, potem je pa seveda na vrsti nekdo drug."

Medtem ko se obema našima sogovornikoma možnost ponovljenih volitev zdi najmanj verjetna možnost.