Kaj danes počnejo kritiki Janševe oblasti?

Kje so danes in kaj počnejo nekateri najglasnejši kritiki prejšnje Janševe oblasti iz vrst civilne družbe? O Niki Kovač in njenem Inštitutu 8. marec je ameriški CNN posnel krajši dokumentarec. Tea Jarc je bila izvoljena v vodstvo krovne sindikalne centrale v Evropi in se seli v Bruselj. Aktivist Jaša Jenull aktivno kljubuje potezam aktualne Golobove oblasti na področju zdravstva. Kaj pa nekdanji TV voditelj Marko Potrč in žvižgač Ivan Gale?