Kaj dobimo za eno zvezdico, kaj pa za dve ali več?

Ali pred rezervacijo hotela preverite, kaj vam morajo nuditi v dvozvezdničnem, kaj pa recimo v trizvezdničnem hotelu? Slovenija je del sistema dodeljevanja zvezdic Hotelstars, kar pomeni, da je zavezana k uvedbi enotnih standardov. Preverili smo, kakšna je ponudba glede na hotelsko zvezdico.

Na Zgornjem Jezerskem je svoja vrata odprl eden prvih petzvezdničnih butičnih hotelov pri nas, Vila Planinka. Ob tem nas je zanimalo, kaj pomeni oznaka pet zvezdic oziroma kaj vas mora pričakati v hotelu z eno zvezdico in hotelu s petimi.

Hotelska zvezdica FOTO: Thinkstock

Slovenija je lani vstopila v sistem dodeljevanja zvezdic Hotelstars, v katerega je vključenih še 16 drugih evropskih držav. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je združenje Hotelstars nastalo leta 2009 in pomeni enotne kriterije kategorizacije hotelov v 17 evropskih državah, gostom pa posledično ponuja informacijo o zagotovljeni kakovosti in ugledu, ki jo lahko pričakujejo. Slovenija (Turistično-gostinska zbornica Slovenije) je članica Hotreca, pod okriljem katerega deluje Združenje Hotelstars, od leta 2015, aprila lani pa je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisalo pogodbo z Združenjem Hotelstars in se zavezalo k uvedbi enotnih standardov. Slovenija je sedemnajsta članica – poleg nje so v sistem vključeni še v Nemčiji, Švici, Avstriji, Belgiji, Grčiji, Estoniji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Liechtensteinu, na Danskem, Češkem, Madžarskem, Nizozemskem, Švedskem in Malti. Kaj lahko pričakujete od hotela, ki ima le eno zvezdico in kaj od najbolj luksuznega, ki se lahko pohvali s kar petimi? Zbrali smo kriterije, ki so zapisani na strani Hotelstar.

Prvi vtis o hotelu po navadi dobimo na recepciji. FOTO: Thinkstock

Ena zvezdica: V hotelih mora biti v vseh sobah tuš ali kad, poleg tudi milo in stranišče, pričakati vas morajo tudi brisače. Dnevno vam morajo pospraviti sobo. Vse sobe so opremljene s televizijo in daljincem. Poleg tega sta v sobi vedno miza in stol. Na voljo vam mora biti recepcija in telefon. Zajtrk je obogaten, hotel vam pa mora nuditi tudi pijačo. Omogočeno je le plačilo z gotovino. Dve zvezdici: V tem hotelu ponujajo samopostrežni zajtrk. V sobi ali skupnemu prostoru morate imeti dostop do interneta. Plačate lahko s kartico. Na voljo imate gel za tuširanje in ponudbo izdelkov za osebno nego – zobna pasta, krtačka … Soba mora imeti police za odlaganje.

Darila vas pričakajo v hotelu s petimi zvezdicami. FOTO: Thinkstock

Tri zvezdice: V hotelu s tremi zvezdicami mora biti recepcija odprta 14 ur, po telefonu pa vam morajo biti na voljo 24 ur, osebje se mora znati sporazumevati v več jezikih. V sklopu recepcije je tudi kotiček, kjer lahko posedite, ko čakate, da vas postrežejo. Hotelski uslužbenec mora poskrbeti za vašo prtljago. V sobah je hladilnik s pijačo in tudi telefon. Na voljo so sušilnik za lase, čistilni robčki in pripomočke za šivanje in loščenje čevljev. Nuditi vam morajo pranje in likanje oblačil. V sobi morata biti ogledalo in ustrezen prostor, kamor lahko odložite prtljago. Nuditi vam morajo dodaten vzglavnik in odejo. Urejen mora biti sistem pohval in pritožb. Štiri zvezdice: Recepcija je odprta 16 ur, na telefonu pa mora biti osebje dosegljivo 24 ur. V recepcijski avli morajo biti na voljo sedeži, ponuditi vam morajo pijačo, v tem sklopu mora biti tudi hotelski bar. Zajtrk mora biti samopostrežen, omogočeno je naročilo v sobo. V njej mora biti poleg mize tudi kavč, v kopalnici pa kopalni plašč in copate. Na voljo vam morajo biti tudi različni izdelki, kot je kapa za tuširanje … in tudi klimatska naprava.

Hotelska soba FOTO: Thinkstock