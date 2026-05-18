Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kaj glede financ in davkov načrtuje Janševa koalicija?

Ljubljana, 18. 05. 2026 18.22 pred 28 minutami 2 min branja 62

Avtor:
Kaja Kobetič M.S.
Davčna reforma

Kaj glede javnih financ in davkov načrtuje nastajajoča Janševa koalicija? V oddaji 24UR smo razkrili prvi del koalicijske pogodbe, ki se vsebinsko nanaša na državne finance in davčno politiko.

Poleg splošnih napovedi o zagotavljanju stabilnih, vzdržnih in predvidljivih javnih financ so v koalicijski pogodbi navedene tudi konkretne številke.

Po naših informacijah bi bodoča koalicija ukinila 50-odstotni, najvišji dohodninski razred, in ga združila z zgornjim razredom na enotni stopnji 40 odstotkov.

Uvedli bi posebno olajšavo za mlade do 29 let v višini 3000 evrov, napovedujejo pa tudi uvedbo družinske dohodnine.

Zadali so si razbremenitev visoko usposobljenih in produktivnih kadrov z uvedbo razvojne kapice v višini 2,5 do 3-kratnika povprečne plače v roku enega leta.

Uvedli bi tudi sistem pavšalne obdavčitve za izbrane panoge – glede na značilno maržo z ustrezno prilagojenimi davčnimi stopnjami – z zgornjo mejo 350.000 evrov letnih prihodkov.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Damjan Žibert

Obeta se tudi razbremenitev dela in gospodarstva ter povečanje neto dohodkov zaposlenih. Janševa koalicija bi ob tem spremenila dohodninsko lestvico in postopno dvignila splošno olajšavo, ki sledi življenjskim stroškom.

Med drugim predvidevajo tudi uvedbo oziroma nadgradnjo davčnih olajšav za investicije v razvoj, digitalizacijo, avtomatizacijo, inovacije, raziskave in razvoj ter usposabljanje zaposlenih.

Prav tako načrtujejo nadgradnjo sistema davčnih spodbud za financiranje športa, kulture, sponzorstev in donacij s strani gospodarstva.

Davčne olajšave pa bi uvedli ob vlaganjih v zagonska in hitro rastoča podjetja.

To je torej nekaj izhodišč koalicijske pogodbe, vseh 40 strani, kolikor naj bi bila pogodba približno dolga, pa bomo, kot kaže, v celoti lahko prebrali jutri.

Preberi še SDS na seji sveta stranke o koalicijski pogodbi
koalicijska pogodba koalicija vlada janez janša

Sova zanika Stevanovićeve navedbe o pritiskih na njegove znance

Svoboda bi podprla tehničnega mandatarja po izboru predsednice

24ur.com Bodo Stevanovićevi prižgali zeleno luč četrti Janševi vladi že sredi maja?
24ur.com Na mizi koalicijskega vrha davčna reforma: znova aktualna nižja obdavčitev plač?
24ur.com Kako blizu novi vladi smo?
24ur.com So obrambni izdatki razpoka v koaliciji?
24ur.com Od minimalne plače do možnosti sodelovanja: soočenje Logarja in Hana
24ur.com Nižji davki, davek na premoženje, razvojni sklad ali razvojna kapica?
24ur.com 'Izhodišča davčne reforme smo pustili odprta, ker želimo javno razpravo'
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI62

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MojsterSplinter
18. 05. 2026 19.36
Super! Samo še nesramno obogateti moramo, pa nam bo vsem bolje!
Odgovori
0 0
Holy50
18. 05. 2026 19.36
To je vse slabo, kje so trajno znižanje DDV za elektriko, gorivo, smeti. Nižanje cene registracij vozil, nižanje vinjete. Oblikovanje brezplačnega TRR paketa za prejemanje plače in poravnavo obveznosti. Ukinitev Nadomestila za stavbna
Odgovori
0 0
Anion6anion
18. 05. 2026 19.29
Same olajšave ! Všečno! Od kje pa bo denar za zapravljivo državno upravo?
Odgovori
+1
2 1
Jajajaj
18. 05. 2026 19.32
ddv
Odgovori
-1
0 1
MiskoPol
18. 05. 2026 19.37
Anion, zmanjšali bodo korupcijo? Ups, ali bo torej Janša sam sebi jemal?
Odgovori
0 0
zibertmi
18. 05. 2026 19.21
kakšna ironija,na madžarskem nova vlada obračunava z lopovi,pri nas pa lopovi kljub porazu na volitvah,sestavljajo vlado,ki bi med drugim v koaliciji imela 43 glasov
Odgovori
+3
8 5
myomy
18. 05. 2026 19.18
Subvencije za kmete, dokapitalizacije za banke, državni denar za cerkvene nevladne organizacije, državni posli za podjetnike = komunizem za desničarje! Slovenija je politični unikat v svetu.
Odgovori
+3
8 5
myomy
18. 05. 2026 19.21
SDS-ove Slovenske železnice so ogledalo janšističnega gospodarstva. Vlaki in proge iz časov fevdalizma.
Odgovori
+3
6 3
Janševe drobtinice
18. 05. 2026 19.16
🤮🤮🤮
Odgovori
+1
5 4
enapi
18. 05. 2026 19.16
Govorijo o vitki državi… vitka bo edino državna blagajna in denarnice državljanov.
Odgovori
+5
9 4
myomy
18. 05. 2026 19.15
Edini komunisti, ki kaj vedo o gospodarstvu, so kitajski komunisti. Janša pa je balkanski komunist. Ne bo šlo. Smo že poskusili.
Odgovori
+6
11 5
Groucho Marx
18. 05. 2026 19.14
Lewaci na proračunskih jaslih na aparatih, podpora iz podjetniških krogov.
Odgovori
-4
5 9
myomy
18. 05. 2026 19.12
Ne smem napisati, da bi rad imel za predsednika vlade Slovenca. Daleč smo prišli.
Odgovori
+9
13 4
myomy
18. 05. 2026 19.23
Ker priseljenc mi je minus stisnu?!
Odgovori
+1
2 1
zibertmi
18. 05. 2026 19.34
tisti z drine
Odgovori
-1
0 1
gonisetaubi
18. 05. 2026 19.11
ma car je..levnuhom po spil kri do zadnje kapljice..in prav je tako...🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-5
5 10
main
18. 05. 2026 19.09
Bravo! Podpiram novo desno vlado!
Odgovori
-5
8 13
myomy
18. 05. 2026 19.08
Dejstvo ostaja, da komunjarski obramboslovec, ki je v "svoji" diplomi kopiral Kardelja, nima pojma o tržnem gospodarstvu. Iz prakse pa še manj ve, saj nima niti ene same delovne ure v tržnem gospodarstvu. Čisti Kekec.
Odgovori
+6
13 7
Groucho Marx
18. 05. 2026 19.12
Ima, in ne verjamem, da tega ti ne bi vedel. Vsekakor pa neskončnokrat več kot zaenkrat še aktualni minister za delo, kajte vemo, koliko je n/0, pri čemer je n različno od 0. 🙈🙉🙈🙉
Odgovori
-8
1 9
Potouceni kramoh
18. 05. 2026 19.07
Beseda Janševanje: izrojeno lažno lopovsko prevarantsko nizkotno primitivno obnašanje strank ki sestavljajo bodočo vlado.In volilcev ki vse to podpirajo.Z lažjo z roko v roki strumno naprej.
Odgovori
+5
10 5
zibertmi
18. 05. 2026 18.56
Ivo Vajgl: Kar je za današnji Dnevnik o volilni in povolilni farsi v Sloveniji izjavil pravnik, doktor prava, redni profesor za področje civilnega prava Rok Lampe, brez dvoma drži. Podobno kot v Romuniji, bi moralo tudi ustavno sodišče RS presoditi ali so bile volitve, v katere se je iz ozadja vmešala tuja obveščevalna služba, legalne in sprejemljive, ali pa bi volitve bile treba ponoviti in zaščiti temeljno demokratično vrednoto države pred manipulacijami. Kdo bi moral sprožiti postopek za vložitev ustavne pritožbe? Kdorkoli bo to storil, mora upoštevati, da ima na razpolago samo še nekaj dni!
Odgovori
+5
10 5
Fran Miličnik
18. 05. 2026 18.58
razkrita in ogrožena je nacionalna mafija
Odgovori
+5
8 3
Fran Miličnik
18. 05. 2026 18.59
zibertmi, uporabljaj glavo: razkrita in ogrožena je nacionalna mafija !
Odgovori
+3
6 3
zibertmi
18. 05. 2026 19.35
pejt v vrsto za lepeno,da ne boš ostal brez pleskavice
Odgovori
0 0
Ali63
18. 05. 2026 18.51
Koliko travm mora imeti človek, da rata tako hudoben in nepriljubljen?
Odgovori
+6
12 6
JanezOrban
18. 05. 2026 18.45
Pravnomočno obsojeni kriminalec nima kaj iskat v vladi
Odgovori
+5
18 13
Fran Miličnik
18. 05. 2026 18.47
“Se kdaj bojite, da bi se vam lahko nekega dne zgodilo, da vas obsodijo in pošljejo v zapor,” je junija leta 2014 svojega gosta Zorana Jankovića vprašal hrvaški voditelj Aleksandar Stanković. “Pa niti slučajno, jaz sem bil vsa ta leta, da tako rečem, na tem področju izvršne oblasti največji nasprotnik politike Janeza Janše,” je odgovoril ljubljanski župan.
Odgovori
+3
13 10
Fran Miličnik
18. 05. 2026 18.45
Revizija vseh tajkunskih prevzemov, naj jo vodi Anže Logar. Naj tajkuni vrnejo denar. Začnemo lahko s predsednico države in županom Ljubljane.
Odgovori
+3
13 10
Potouceni kramoh
18. 05. 2026 18.42
Abramboslovc Janša nima tunsta kaj je ekonomija.Njegov prjatu Bavčar zvani Medo in on sta razprodala vse prehrambene slovenske firme.Vecina Hrvatom.Zdaj bo Janez solo razharal še državo.
Odgovori
+14
22 8
zibertmi
18. 05. 2026 18.46
saj on sploh ni obramboslovec,njegova diplomska ni dobila pozitivnwe ocene,prepisal je cel zakonik slovenije iz tistega obdobja brez navedbe vita.po istih kriterijih so morali iz parlamenta poslanci lmš
Odgovori
+8
12 4
rogla
18. 05. 2026 18.40
Jansha, milo rečeno, pacek vseh packov!
Odgovori
+8
19 11
bibaleze
Portal
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Do katere starosti je normalno, da otrok vidi starše gole?
Do katere starosti je normalno, da otrok vidi starše gole?
Znana Slovenka prvič postala mamica
Znana Slovenka prvič postala mamica
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
vizita
Portal
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
cekin
Portal
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
moskisvet
Portal
Razhod, ki ga ni nihče pričakoval
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
dominvrt
Portal
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
okusno
Portal
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713