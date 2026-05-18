Kaj glede financ in davkov načrtuje Janševa koalicija?

Poleg splošnih napovedi o zagotavljanju stabilnih, vzdržnih in predvidljivih javnih financ so v koalicijski pogodbi navedene tudi konkretne številke.

Po naših informacijah bi bodoča koalicija ukinila 50-odstotni, najvišji dohodninski razred, in ga združila z zgornjim razredom na enotni stopnji 40 odstotkov.

Uvedli bi posebno olajšavo za mlade do 29 let v višini 3000 evrov, napovedujejo pa tudi uvedbo družinske dohodnine.

Zadali so si razbremenitev visoko usposobljenih in produktivnih kadrov z uvedbo razvojne kapice v višini 2,5 do 3-kratnika povprečne plače v roku enega leta.

Uvedli bi tudi sistem pavšalne obdavčitve za izbrane panoge – glede na značilno maržo z ustrezno prilagojenimi davčnimi stopnjami – z zgornjo mejo 350.000 evrov letnih prihodkov.