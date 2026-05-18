Kaj glede financ in davkov načrtuje Janševa koalicija?

Poleg splošnih napovedi o zagotavljanju stabilnih, vzdržnih in predvidljivih javnih financ so v koalicijski pogodbi navedene tudi konkretne številke.
Po naših informacijah bi bodoča koalicija ukinila 50-odstotni, najvišji dohodninski razred, in ga združila z zgornjim razredom na enotni stopnji 40 odstotkov.
Uvedli bi posebno olajšavo za mlade do 29 let v višini 3000 evrov, napovedujejo pa tudi uvedbo družinske dohodnine.
Zadali so si razbremenitev visoko usposobljenih in produktivnih kadrov z uvedbo razvojne kapice v višini 2,5 do 3-kratnika povprečne plače v roku enega leta.
Uvedli bi tudi sistem pavšalne obdavčitve za izbrane panoge – glede na značilno maržo z ustrezno prilagojenimi davčnimi stopnjami – z zgornjo mejo 350.000 evrov letnih prihodkov.
Obeta se tudi razbremenitev dela in gospodarstva ter povečanje neto dohodkov zaposlenih. Janševa koalicija bi ob tem spremenila dohodninsko lestvico in postopno dvignila splošno olajšavo, ki sledi življenjskim stroškom.
Med drugim predvidevajo tudi uvedbo oziroma nadgradnjo davčnih olajšav za investicije v razvoj, digitalizacijo, avtomatizacijo, inovacije, raziskave in razvoj ter usposabljanje zaposlenih.
Prav tako načrtujejo nadgradnjo sistema davčnih spodbud za financiranje športa, kulture, sponzorstev in donacij s strani gospodarstva.
Davčne olajšave pa bi uvedli ob vlaganjih v zagonska in hitro rastoča podjetja.
To je torej nekaj izhodišč koalicijske pogodbe, vseh 40 strani, kolikor naj bi bila pogodba približno dolga, pa bomo, kot kaže, v celoti lahko prebrali jutri.
