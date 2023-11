Kaj hoče Tina Gaber?

V njem med drugim zapiše, da mediji lažemo in da je to hudo in ni prav. Prvi odziv je seveda lahko, da si malo užaljen (Moi? Jaz ne lažem.)

Drugi, da bi Tino Gaber malo spametovali in ji delili nasvete. Recimo, da ni fino in je ponavadi kontraproduktivno vse metati v isti koš in tako naprej. Ker pa to tako ali tako od vsega začetka počnejo vsi, predvsem moški, bi s tem padli v tako imenovani mansplaining. Gre za precej uporabljan angleški izraz, ki označuje pametovanje moških, prepričanih, da vse bolje vedo in da morajo o vsem poučevati druge, predvsem ženske.

Me je pa zaključek objavljenega, tak otroški pozdravček spomnil na nekaj, o čemer sem v zadnjem času nekoliko prebirala in razmišljala.

Če Irena Štaudohar – naslov njene knjige Kaj hoče ženska sem si sposodila za naslov članka – še verjame v ljubezen, v romantiko, in ji je prav vseeno, če je drugim to preživelo in nekul in mimo, in se mirno sprašuje, je lahko ženska hkrati svobodna, zaljubljena, srečna ... pa je medtem že odgnala nova generacija, ki gre še naprej in drugam, zelo po svoje. Slog, ki ga goji del ženske populacije od 20 do 35, 40 let bi lahko imenovali girlie slog, dekliški torej.

Poln kufer ima družbene skrutinizacije, če hoče rožnate srčke, če hoče poglobljeno lamentirati o torbicah, to tudi naredi. Če so Bridget Jones in njena družba v 90. iskali nasvete v bukvicah za samopomoč, so zdaj navdih stihi Taylor Swift in različne reference iz pop kulture. Če gre gledat Barbie, se ne rabi v lastnih očeh opravičevati in točiti potnih srag stiske, ali gre v resnici za subverziven film ali ne, ker, koga briga, tudi če ni.

Konec je torej časov, ko si, če si dal kaj nase, gledal Tarkovskega pa črno-bele madžarske filme. Hollywoodskih pa ne, posebej blockbusterjev ne. (Da ne bo pomote, madžarski filmi, kot Čas se je ustavil Petra Gotharja in socialistična komedija Priča Petra Basca, eden najbolj smešno žalostnih filmov ever, so bili fantastični.)

Slog, ki ga del razlagalcev vidi tudi kot fetišizacijo infantilnosti pa je, če ga prav razumem, lahka izbira samo na videz. Je ravno tako poln trpljenja in ker je zelo iskren, te naredi tudi zelo ranljivega.

Nič ne povezujem Tine Gaber s tem slogom. Razen v tem, da nekako od začetka javnost nagovarja na iskreno naiven način.

Že vse odkar se je prvič pojavila uradno s predsednikom vlade, jo slovenski javni prostor, ki gleda na ženske precej stereotipno, ostro sodi. Eden izmed vzrokov – ko se je pred leti podobno pojavila Urška Bačovnik, je bila mlada neznana lepotica. Ko se je pojavila Tina Gaber, je bila mlada znana lepotica. Nekdanja miss in influencerka, spletna vplivnica. Za mnoge kot nekakšen parvenij, nad parveniji pa se je za zgražati. Zgodovinarka in esejistka Manca G. Renko jo je, denimo, primerjala z Meghan Markle, ženo britanskega princa Harryja.

Vse, kar je naredila, je bilo pospremljeno s slapom nasvetov, v smislu, da se ji odredi meje, da se jo malo umakne in tako naprej.

Seveda Tina Gaber dviguje obrvi z marsičem in ga tudi polomi.