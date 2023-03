V dveh letih naj bi v Divači začela obratovati največja sončna elektrarna v Sloveniji

Že januarja je bila na drugi redni seji občinskega sveta predstavljena prva pobuda o umestitvi sončne elektrarne na degradirano območje avtocestnega trikotnika na Gabrku, vendar je požela veliko neodobravanja s strani občinskih svetnikov, predvsem med svetniki skupine Divent. Profesorica biologije in občinska svetnica Jelena Ilišin je dejala, da je bil že sam način prezentacije nezadovoljiv in da so bili praktično postavljeni pred dejstvo, da elektrarna vsekakor bo, od njih se zahteva le še uradna potrditev. "Zdelo se mi je, da smo bili porinjeni pred dejstvo. Vprašala sem investitorje, kje so sploh našli Divačo, na kar so odvrnili, da iščejo primerne trge in se jim Divača zdi primerna. V isti sapi so nas seznanili tudi z dejstvom, da so pogodbe z lastniki parcel že podpisane. In kaj pa ima Divača od tega? Na to vprašanje nisem dobila konkretnega odgovora. Edini odgovor, ki so mi ga dali: Vi boste prvi v Sloveniji," razlaga Ilišinova. Kar pa večini svetnikov ni bilo dovolj. Biti prvi v Sloveniji ni dovolj, občina mora imeti nekaj od tega, so opozarjali.

Največja sončna elektrarna v Sloveniji bo, kot kaže, svoje mesto pod soncem našla v občini Divača. Postavljena naj bi bila ob izvozu z avtoceste, ki je že tako močno degradirano območje zaradi hrupa. Lastniki večjega dela zemljišč so pripadniki agrarne skupnosti Divača in nekateri posamezni fizični lastniki, ki so se že strinjali z najemom za 40 let.

Predstavljeno jim je bilo še z besedami: "Prehod ne bo lahek, ampak se mora zgoditi, zelena energija je neizogibna, nihče ni rekel, da bo to zamenjava za vetrnice."

Podžupan Občine Divača Mario Benkoč pa pravi, da se svetniki niso strinjali, ker niso videli prednosti za Divačo. "Šele, ko sem se izpogajal z investitorjem, so videli, da je to dobra prednost za občino in so s tega vidika potrdili." Očitna nesoglasja med svetniki in podžupanom so prišla še toliko bolj do izraza, ko so svetniki zatrdili, da ne bodo odstopili od pogajanj, dokler ne bodo zadovoljni s tem, kar bo sončna elektrarna prinesla Divači in njeni skupnosti. Omenjal se je celo posvetovalni referendum. Vendar so pogajanja, ne glede na razlike v občinskem svetu, obrodila sadove v dobro skupnosti.

"To je odločitev cele generacije, ne želim, da nas zanamci preklinjajo, ker smo prehitro popustili," trdi Ilišinova. Po njenih besedah gre za tla Nature 2000, ki je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, zato želi omilitvene ukrepe. Želi tudi, da ima Divača nekaj od tega. "Na tretji seji občinskega sveta smo spet imeli obravnavo, predstavili so nam omilitvene ukrepe: Da ne bo visoke napetosti, temveč srednja, se pravi 7,5 megavatna." Poleg tega, kot razlaga in kar potrjuje tudi podžupan, bo 10 do 15 odstotkov energije, ki se jo proizvede na tem območju, ostalo v občini, torej bo namenjena merilnim mestom občine (osnovna šola, vrtec, knjižnica, muzej, občina, čistilna naprava ipd.), ki to elektriko uporabljajo, občina pa bo slednjo plačala po vnaprej dogovorjeni proizvodni ceni, ki je znižana in fiksna.

Občina Divača ima trenutno na letni ravni okoli 200.000 evrov stroška za električno energijo, z dogovorom pa naj bi bilo privarčevanih okoli 80.000 do 100.000 evrov na leto. Kam bo šel privarčevan kapital? "To bo ostalo v občinskem proračunu in bo šlo v druge pomembne investicije. Ali v osnovno šolo ali participativen proračun ... Možno je, da ga bomo namenili v kakšno drugo institucijo," razlaga Benkoč. Po izračunih bo občina vključno s komunalnim prispevkom pridobila 600.000 evrov v tem mandatu, nato pa v naslednjih 25 letih še blizu 2,5 milijona evrov.

Prehod na zeleno energijo ne bo preprost, od vsakega se zahteva nek prispevek, so bile besede investitorja, razlaga Ilišinova. "Mi sploh še nismo sprejeli sončne elektrarne, potrdili smo le spremembo OPPN-ja iz prostora za rekreacijo in šport v električne infrastrukture. S to spremembo bo možna postavitev sončne elektrarne pod našimi pogoji, ki bodo primerni za našo lokalno skupnost in prostor," je dejala.