Kaj ima naše otroštvo s tem, kakšni smo zdaj

Tomislav je začel delati na sebi z izobraževanjem za terapevta za integrirano telesno usmerjeno psihoterapijo. To, da smo živčni, da čutimo nemir, da morda sebe sploh ne čutimo, da nismo dovolj psihično močni, da se ne moremo postaviti zase, da se prevečkrat zaljubljamo, da trpimo v ljubezni, da ne znamo reči ne, da nismo samozavestni, da nas je strah, vse to je pogosto povezano z izkušnjo iz zgodnjega otroštva. Njegova teorija, da te stvari odpraviš, izboljšaš sebe in s tem kakovost življenja, pa je, da moramo izhajati iz pozicije otroka, in ne opazovalca otroka, kar je pogled običajne otroške psihologije.

Sedela sva pod borovci, ob morju in poskušala zapisati zgodbo, ki bi vsaj približno predstavila vso širino in globino, ki jo delavnice Osebni razvoj in Naravno starševstvo imajo. Hvar je že peto leto poletna destinacija IPD centra za intenzivne petdnevne delavnice – med letom jih izvajajo v Zagrebu, na Reki, v Beogradu in zdaj dve letu tudi v Ljubljani.

Ko sem prvič slišala govoriti Tomislava Kuljiša o zelo zahtevnih temah tako razumljivo z veliko smisla, sem to pot morala spoznati tudi sama, da bi jo lahko res razumela. Z delom na sebi poskušam bolje razumeti sebe in druge, predvsem pa biti tudi boljši starš, ki razume otroka in mu je v podporo. Na delavnici s terapevti IPD centra , ki ga je ustanovil Tomislav Kuljiš, sem prvič, ampak res prvič lahko ne samo na umski, intelektualni ravni, ampak tudi na telesni, čustveni doumela otroško stanje v določenih okoliščinah. Doumela tudi stanje svojega partnerja, staršev, prijateljev. Vpogled vase in v druge je tako globok, da šele zdaj razumem, kje se delo na sebi in spremembe sploh začnejo.

PRVIH ŠEST LET ZELO POMEMBNIH

Pa sem ga prosila, naj mi oriše, kako svoje otroštvo doživlja zdaj, po dolgih letih dela na sebi in terapevtskega dela z ljudmi. »Spomnim se, da sem bil, ko me je terapevtka na terapiji vprašala, kakšen odnos sem imel z mamo, užaljen in jezen, kaj me sploh sprašuje, ker je bilo super. Ne nosim kakšne velike travme, vidim pa, kako so name vplivale nekatere subtilne stvari, ki se mi prej sploh ne bi zdele pomembne. In v tem JE stvar. Ni stvar v tem, kaj so starši delali z mano. Bili so povprečno dobri in normalni starši. Ampak kar je name vplivalo in me zaznamovalo, je bila njihova problematika, ki so jo nosili iz svojega zgodnjega otroštva in ki se je niso zavedali.« Tomislav poudari, da je za človeški razvoj zelo pomembnih prvih šest let, še kako pa je pomembna tudi predrojstna faza, torej nosečnost. »Ko je bila moja mama noseča, je delala diplomsko nalogo in bila zato v velikem stresu. To je ena od stvari, ki je postavila moj nevrološki sistem, danes lahko s tem povežem del svojega nemira, ki sem ga povzel po njej. Verjamem, da bi se zdaj počutil drugače in se ne bi ukvarjal s to tematiko, če bi bila v teh devetih mesecih moja mama mirna. Poleg tega je morala zelo zgodaj nazaj v službo in mi z njo ni uspelo dokončati separacijsko-simbiotskega procesa, kar se je kasneje izražalo v mojem delovanju v partnerskih odnosih.«

Na otrokov razvoj mnogo bolj vpliva to, kakšni so starši, kako so, in ne kaj delajo. Tomislav razloži, kako ukrepajo, če v center pridejo starši, ki imajo težave z otroki. »Vprašajo, kaj naj delajo z otrokom in kdaj. Ne gre za spreminjanje njihovega vedenja – čeprav se bo samodejno spreminjalo z delom na sebi –, veliko večji učinek na otroka je, če starš razreši svoje probleme. Da razvije zmožnost za povezovanje, za bližino, da bo mirnejši, da manjkrat čustveno eksplodira, da se ne jezi na otroka, da manj vpije, da mama namesto prestrašene in negotove osebe postane nekdo, ki je stabilen in otroku v trdno oporo.«

