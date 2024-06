Kaj imajo skupnega zelena mobilnost, varnost in kužki? Opel.

Maraton treh src, ki poteka vsako leto maja v Radencih, je najbolj srčen tek, s katerim je Opel povezan že več kot 20 let. Z organizatorji si delijo veliko, predvsem pa so oboji zavezani k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu, odgovornemu delovanju do okolja ter krepitvi družinske povezanosti, kamor spadajo tudi hišni ljubljenčki. Vplivnica Katka Bogataj je skupaj z družino in Kali na Maratonu treh src obiskala tudi Oplov kotiček. Pred Kužkovim tekom se je okrepčala s palačinkami, s prijatelji spila kavo na piknik prostoru, Kali pa si je ta čas nabirala moči v osenčenem Oplovem pasjem kotičku, kjer so bili za pse na voljo voda, piškoti in udobno ležišče. Letošnja posebna pobuda v Oplovem sprostitvenem prostoru so bili celulozni lističi s semeni avtohtonih medovitih rastlin z misijo: "Posadi listič in nahrani čebele." Z lističem so pri Oplu tako na simbolni način pokazali predanost ustvarjanju bolj zelene prihodnosti skupaj z udeleženci maratona.

Organizatorji Maratona treh src poleg ustaljenih tekmovalnih disciplin organizirajo tudi netekmovalni del, ki je predvsem priljubljen med družinami. Lahko izbirajo med pohodom, tekom najmlajših in tekom s kužkom. Gre za prvi tek s psi, organiziran v okviru slovenske tekaške prireditve. Tokrat sta se ga na povabilo Opla udeležili tudi Katka in njena zlata prinašalka Kali. Na dogodek so se odpeljali z najboljšo od vseh, z novo Opel Astro Sports Tourer. Na prireditvi si je bilo mogoče ogledati tudi druga Oplova vozila – tako uradna spremljevalna vozila kot razstavljena vozila v Oplovem kotičku: vse od Corse, Mokke, Crosslanda, Astre, Comba in Vivara.

Pri Oplu pravijo, da je ideja za projekt Psom prijazni vzklila iz namere, da hkrati z več asistenčnimi sistemi v avtomobilih ozaveščamo tudi o tem, kaj še sami lahko naredimo, da je prevoz čim bolj varen, udoben, in to za vse potnike. V Sloveniji ima že skoraj vsako drugo gospodinjstvo psa. Ti so kot družinski člani tudi del potovanj in projekt se dotika predvsem njih. Hkrati je namen projekta tudi ozaveščanje lastnikov, da je vsak pes drugačen in na svoj način doživlja vožnjo v avtomobilu. Medtem ko se nekateri počutijo odlično, drugim vožnja predstavlja velik stres. Pomembno je, da lastniki poskrbijo za varno in udobno vožnjo prav vseh potnikov v avtomobilu. So pa tudi prodajalci v Oplovih salonih vsem lastnikom psov, ki kupujejo nov avtomobil, na voljo z nasveti glede primernosti tako avtomobila kot tudi prtljažnega prostora za njihovega psa, glede na pasmo, velikost, težo, ne nazadnje tudi starost. Opel je tako v Sloveniji prva avtomobilska znamka, ki že od leta 2015 aktivno vključuje pse in druge živali v svoje avtomobilske salone. Za dobro počutje kosmatincev poskrbijo tudi z dodatno opremo pasjih kotičkov s posteljo za počitek, vodo in s priboljški.

Do ideje, ki bo prihodnje leto praznovala prvih 10 let, so pri Oplu prišli v sodelovanju z ZOO Ljubljana, s katerim so prav tako že dolgoletni partnerji. Sodelovanje so kasneje nadgradili tudi v obliki Oplovega kotička v Zavetišču Ljubljana, kjer je v polovici Oplovega avtomobila prikazan vzoren transport psa in služi ozaveščanju ljudi glede pravilnega in primernega prevoza vseh živali, ne le psov.

Pri Oplu težijo k odgovornosti in družbeno relevantnim projektom, da lahko vračajo skupnosti, v kateri delujejo, za boljši jutri vseh.

Zelene inovacije kot gonilo razvoja

Blagovna znamka Opel je namreč že desetletja zavezana zelenim inovacijam, ki so v avtomobilski industriji postale ključno gonilo raziskav in razvoja, in si prizadeva zmanjšati vpliv avtomobilov na okolje ter spodbujati trajnostno mobilnost s čim manjšim ogljičnim odtisom. Ena (trenutno) najvidnejših sprememb je elektrifikacija vozil, ki ne proizvajajo izpušnih plinov, s čimer se zmanjšuje lokalno onesnaževanje zraka, ki ga dihamo. Ta prehod je omogočen z napredkom baterijske tehnologije, ki izboljšuje zmogljivost in trajanje baterij ter podaljšuje doseg električnih avtomobilov.

Prav tako so pomembne tudi druge inovacije, kot je razvoj izjemnih Oplovih asistenčnih sistemov, ki ne povečuje le varnosti cestnega prometa, ampak tudi izboljšuje učinkovitost porabe goriva. Vedno bolj razširjena in uveljavljena je tudi uporaba lahkih materialov, kot so ogljikova vlakna, aluminij in magnezij, ter uporaba naravnih in recikliranih materialov.

Poleg tehnoloških inovacij se ekološko ozaveščena blagovna znamka Opel osredotoča tudi na proizvodne procese, kot je uporaba svetlobnih teles namesto kroma za ustvarjanje ambientalnosti in vtisa, blago na sedežih vsebuje reciklirane komponente, za volan, sedeže, vratne obloge itd. se uporablja vegansko usnje. Cilj je trajnostno oblikovanje avtomobilov, ki upošteva celoten življenjski cikel vozila, vključno z materiali, proizvodnjo, uporabo in na koncu ponovnim recikliranjem. S temi inovacijami avtomobilska industrija prevzema odgovornost za zmanjšanje svojega okoljskega odtisa ter ustvarja bolj trajnostno prihodnost mobilnosti.

Tehnološko in oblikovno dovršena v skladu z najnaprednejšim in inovativnim okolju prijaznim standardom je tudi Opel Astra Sports Tourer.

Nova Opel Astra Sports Tourer

Katka se je z družino in novo Opel Astro Sports Tourer že vrnila iz Radencev in je navdušena nad uporabnostjo, prostornostjo, praktičnostjo, športnostjo in oblikovno dovršenostjo nove Opel Astre Sports Tourer, ki je sedaj na voljo za 22.290 EUR z Oplovim financiranjem. Astra tudi v karavanski različici navduši z raznolikostjo pogonskih sklopov in je prava oblikovalska zvezda ter prvi Oplov karavan z drzno in čisto oblikovalsko filozofijo znamke – Opel Vizor. Navdušila vas bo tudi s številnimi asistenčnimi sistemi, ki bodo vašo vožnjo naredili še varnejšo, udobnejšo in nepozabno. Vabljeni v Oplove salone na testno vožnjo! Bo Astra Sports Tourer zapeljala tudi vas?