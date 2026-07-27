Kdo ali kaj bo na novih evrskih bankovcih?

Vsebina naših denarnic se bo v nekaj letih spremenila. Ne vemo sicer, ali bodo debelejše ali tanjše, bodo pa bankovci v njih drugačni. Evropska centralna banka želi postopoma zamenjati podobo evrskih bankovcev, da bi ti še bolje predstavljali Evropo. In tudi državljane sprašuje – ali naj na bankovce damo podobe slavnih Evropejcev ali pa bi na njih raje videli kakšnega ptiča.