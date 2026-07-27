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Slovenija

Kdo ali kaj bo na novih evrskih bankovcih?

Ljubljana, 27. 07. 2026 19.56 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
Janez Usenik
Predlog evrksega bankovca

Vsebina naših denarnic se bo v nekaj letih spremenila. Ne vemo sicer, ali bodo debelejše ali tanjše, bodo pa bankovci v njih drugačni. Evropska centralna banka želi postopoma zamenjati podobo evrskih bankovcev, da bi ti še bolje predstavljali Evropo. In tudi državljane sprašuje – ali naj na bankovce damo podobe slavnih Evropejcev ali pa bi na njih raje videli kakšnega ptiča.

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KOMENTARJI10

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dane30
27. 07. 2026 21.14
Bolje ptice, kot te "slavni"....
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
27. 07. 2026 21.05
Ptice serija H
Odgovori
+1
1 0
Sickk 2
27. 07. 2026 20.53
Na slovenskih bo vrjtn ivan sebe predlagu...
Odgovori
+1
2 1
Veščec
27. 07. 2026 20.37
upam,d bodo tut tistga s takratkimi brki dali,pa to
Odgovori
+1
2 1
Nace Štremljasti
27. 07. 2026 20.30
mi ne podpiramo disidenta pučnika,ki je pobegnil iz države ko je bilo vroče,tako kot plešasti jastreb ki se je skrival v kevdru
Odgovori
+5
5 0
Nace Štremljasti
27. 07. 2026 20.25
so nas dali ma čakanje,kjer ne podpiramo bele garde
Odgovori
+2
2 0
brezveze13
27. 07. 2026 20.13
v kolikor bo to plačilna valuta tudi v ukrajini , bi lahko bil na katerem tudi hitler
Odgovori
+7
8 1
nelevnedesen
27. 07. 2026 20.11
Samo da ne bo ta ptič golob
Odgovori
+2
5 3
zrela hruška
27. 07. 2026 20.03
Janeza našega želim, da ga gledam 24 ur?! 😁😅🤒🤢
Odgovori
+5
7 2
Claus
27. 07. 2026 20.00
Najlepši je bil Tolar.
Odgovori
+8
8 0
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