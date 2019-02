Kaj izbrati, ko vas zaboli v grlu?

Ali ste vedeli, da so najpogostejši povzročitelji bolečega in vnetega grla virusi, ki se jim lahko pridruži še bakterijska okužba? Tudi zato je pomembno, da ne odlašate in z izbiro pravega zdravila za lajšanje težav z bolečim in vnetim grlom lajšate neprijetne znake in hkrati preprečujete možnost nadaljnjih okužb. Ko vas v grlu srbi, peče ali praska, je torej ključno, da pravočasno uporabite zdravila za lajšanje težav z bolečim in vnetim grlom, ki so na voljo v pastilah ali pršilu, v lekarnah pa jih dobite brez recepta. Zdravila, ki vsebujejo antiseptik, odpravijo blage okužbe v ustih in žrelu ter preprečujejo njihovo širjenje. Vsebujejo lahko lokalni anestetik, ki blaži bolečino, lahko pa tudi lokalni analgetik, ki deluje protivnetno ter lajša bolečino in druge znake vnetja (npr. oteklino, rdečino, vroč občutek).