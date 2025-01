Kaj je Aleksander Pozvek pred silvestrovim podaril Matjažu Keku?

Tretji decembrski dobri mož z brado, dedek Mraz sicer obdaruje na silvestrski večer. A že dan pred tem je selektorja nogometne reprezentance Matjaža Keka obdaril še en mož z brado. Aleksander Pozvek je namreč prepričan, da se je "za nogometno pravljico" treba zahvaliti. S Kekom sta ugotovila, da sta oba ljubitelja Kvarnerja, selektor pa je na račun tamkajšnjih zvez in poznanstev Aleksandru celo obljubil cenejše lignje. In darilo? Kapa s pomenljivim pomenom in še eno presenečenje.