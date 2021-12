Kaj je Ana Klašnja povedala o luksuzni kremi?

Novo odkritje, ki bo vašo kožo intenzivno pomladilo

Ste vedeli, da kaviar spada med najdražja živila na svetu in, da je prava proteinska hrana za vašo kožo? Kaviar ali pravi eliksir mladosti maksimalno izboljša strukturo kože in pospeši celično presnovo. V novi luksuzni kremi Lux-Factor 4D Caviar je odgovoren za zmanjševanje gub in svežino kože. Poleg hranljivih elementov vsebuje tudi lipide, proteine in lecitine, ki kožo hranijo in obnavljajo. Če tej izjemni sestavini dodamo še hialuronsko kislino in karitejevo maslo dobimo popolno kombinacijo, ki bo kožo intenzivno pomladila.

Ana Klašnja je navdušena nad kvalitetno kozmetiko

»Luksuzna krema s kaviarjem že pri odprtju privlačno diši in med prsti je čutiti nežno teksturo. Ob nanosu se izredno lepo maže in vpija v kožo ter jo globinsko nahrani z vsemi sestavinami, ki jih potrebujemo za lepši izgled. Po nekaj tednih uporabe sem opazila tudi boljšo elastičnost in čvrstost kože. Težko najdem kremo zase, naravna kozmetika Lux-Factor pa me je z vrhunsko kremo proti gubicam s kaviarjem zares navdušila. Krema vsebuje najprestižnejše sestavine in ponuja naši koži številne pozitivne učinke. Zjutraj uporabim kremo Lux-Factor 4D HYALURON, zvečer pa za intenzivno nego poskrbi krema 4D CAVIAR.«