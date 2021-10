Take registrske tablice ima le 1% voznikov

Življenjska doba gum bo veliko daljša, če upoštevate nekaj nasvetov in jih pravilno skladiščite. Kako sta povezana varna vožnja in avto zavarovanje?

Pnevmatike ali gume morajo biti pravilno skladiščene, saj nepravilno skladiščenje bistveno vpliva na njihovo življenjsko dobo. Prostor za shranjevanje gum mora biti temen in suh. Če takega prostora nimate, izkoristite možnost, da za hrambo poskrbi vaš izbrani vulkanizer. Skoraj vsi vulkanizerji imajo namreč posebej v ta namen pripravljen prostor za skladiščenje. Cena za skladiščenje je odvisna od tega, kako shranjujete gume (s platišči ali brez), kako velike so vaše pnevmatike in pri komu se bodo hranile.

icon-expand Zimska pnevmatika ima drugačen profil kot letna. FOTO: Arhiv ponudnika

Življenjska doba pnevmatik je zelo različna V Sloveniji smo priča izrazitim temperaturnim spremembam glede na menjavo letnih časov, zato večina vulkanizerjev priporoča nakup dveh kompletov pnevmatik – 4 zimskih in 4 letnih gume. Če si pred nakupom pomagate z AMZS poročilom o testiranju pnevmatik, si lahko olajšate izbiro letnih ali zimskih gum, saj so informacije glede kakovosti in lastnosti pnevmatik enostavno dosegljive. V primeru, da veliko časa preživljate na cesti in dnevno opravljate daljše vožnje, je smiselno, da investirate v najkvalitetnejše pnevmatike. Pnevmatike, ki so na letnem testu dosegle najboljše ocene, so lahko ključnega pomena za vašo varnost v prometu. Ko se boste pozimi srečali z zahtevnimi razmerami na cesti – ledena ali zasnežena površina, boste hvaležni, da je vaš avto primerno opremljen. Ustrezne pnevmatike, ki so edini stik avta s cestiščem, izjemno pripomorejo k bolj varni in zanesljivi vožnji. Pri zimski opremi so namreč na prvem mestu prav pnevmatike, saj so le-te v neposrednem stiku s podlago.

icon-expand Pravočasna menjava pnevmatik vam zagotovi, da ne obstanete na cesti v zimskih razmerah. FOTO: Arhiv ponudnika

Če zimskih gum ne zamenjate pravočasno, se lahko njihova življenjska doba bistveno skrajša, saj niso primerne za vožnjo v poletnih temperaturah in po razgretem cestišču. Poleg tega pa je vožnja z zimskimi pnevmatikami poleti lahko nevarna, saj so zimske pnevmatike veliko manj odzivne, zato je nevarnost trka bistveno večja zaradi daljše zavorne poti. Prav tako letne pnevmatike niso primerne za pozimi. Z registrsko številko do hitrega izračuna WIZ Avto zavarovanja Če ima vaš jekleni konjiček dobro in sezoni primerno obutev, lahko vi varneje vozite. Varni vozniki z leti pridobivajo boniteto (prehajajo v nižji premijski razred in pridobivajo več popusta) in s tem nižjo ceno za svoje avto zavarovanje. Pri WIZu je zdaj še enostavneje izračunati ceno za avto zavarovanje, saj to lahko storite le z vnosom registrske številke. Če shranite izračun, sodelujete tudi v nagradni igri za TOP nagrade. 3 WIZovi namigi za prihranke: - Izberite kakovostne pnevmatike, pravočasno jih zamenjajte, pravilno jih shranjujte in tako podaljšajte njihovo življenjsko dobo in bodite v vsakem trenutku varni na cesti. - S pravimi gumami lahko prihranite tudi pri gorivu – evropska oznaka za prihranek pri gorivu (Fuel Economy) vam pove v kateri razred spadajo izbrane gume in kaj lahko pričakujete pri porabi (na to vas opozori sličica gume s črpalko za gorivo). A pomeni najnižjo porabo, G najvišjo. - Prihranite pri svojem avto zavarovanju, še preden pride čas za to – preverite kako lahko prihranite pri WIZu, naredite svoj izračun cene le z vnosom registrske tablice in si shranite izračun. S tem sodelujete tudi v nagradni igri »Shrani izračun za TOP nagrado« za nove zimske gume, telefon Samsung, gorivo in druge nagrade.

