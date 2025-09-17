Svetli način
Kaj je botrovalo močnemu neurju v okolici Novega mesta?

Novo mesto, 17. 09. 2025 15.12 | Posodobljeno pred 58 minutami

N.L. , M.P.
V torek popoldne so dele Goriške in Dolenjske zajela silovita neurja, ki so povzročila ogromno škode. Čeprav tako burno vremensko dogajanje za sredino septembra ni običajno, so k razvoju superceličnih neviht prispevale predvsem še povsem poletne temperature na jugu države, ki so pred prihodom fronte dosegle 26 stopinj Celzija. Do konca tedna se bo po napovedih Agencije za okolje sicer ponovno ogrelo.

Veliko dela so imeli na terenu predvsem gasilci.
Veliko dela so imeli na terenu predvsem gasilci. FOTO: Bobo

"Takšna neurja niso običajna, vseeno pa smo še zmeraj krepko v toplejši polovici leta in zato takšno vremensko dogajanje ni tako nenavadno. Bolj so sicer pričakovana v mesecih od junija do avgusta, ampak se pojavljajo vse od konca aprila do konca septembra," je vzroke za burno torkovo vremensko dogajanje opisal naš hišni prognostik Aleš Satler.

Čeprav je voda zalila številne kleti, med drugim tudi športno dvorano Leona Štuklja, pa Satler pojasnjuje, da v torek dejansko niti ni padla ogromna količina padavin, v Novem mestu dobrih 50 litrov, ob prejšnjih neurjih je ponekod padlo tudi trikrat ali celo štirikrat več padavin. "Tokrat je šlo za bolj ali manj izoliran dogodek," še pravi Satler. 

Kratkotrajen naliv je zalil tudi športno dvorano Leona Štuklja.
Kratkotrajen naliv je zalil tudi športno dvorano Leona Štuklja. FOTO: Facebook

Marsikoga so nalivi še toliko bolj presenetili, ker pred tem ni bilo izdanega nobenega opozorila. Zakaj ne, Satler težko komentira, meni pa, da verjetno zato, "ker ni bilo napovedanih velikih količin dežja".

Kaj vse je prispevalo k nastanku superceličnih neviht?

"Imeli smo prehod hladne fronte, ki poskrbi še za dodatno nestabilnost v ozračju. Na severu je bilo oblačno že od jutra, zato ni bilo toliko energije. Na jugu je bilo sprva sončno, ogrelo se je do poletnih temperatur in ob prihodu fronte so nastale nevihte," pojasnuje Satler. 

Območje Novega mesta je supercelična nevihta prečkala v torek okoli 14. ure. "Največja težava je bil silovit in razmeroma kratkotrajen naliv. V 10 minutah je na uradni postaji Novo mesto padlo 35 litrov dežja na kvadratni meter, pa postaja ni bila čisto v središču dogajanja," o silovitosti kratkotrajnega naliva še pravi Satler. 

Zakaj je torej kljub kratkotrajnosti nastala tako velika škoda? "Takšne supercelične nevihte nastanejo skoraj ob vsakem prihodu hladne fronte v poletnih razmerah, le da velikokrat prečkajo neposeljena ali manj poseljena območja, zato je škoda neprimerno manjša." 

Kakšen bo preostanek tedna?

V četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje, kjer tudi za petek in soboto napovedujejo jasno vreme, iz dneva v dan pa bo tudi topleje. 

neurje Nova Gorica Novo mesto vreme supercelične nevihte škoda padavine temperatura hladna fronta
