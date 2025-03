Z zdravilom za sladkorno bolezen do zanositve: kdo so 'Ozempic dojenčki'?

Številne ženske trdijo, da so zanosile ob jemanju semaglutida, ki je sicer najbolj znan po komercialnem imenu Ozempic: "To se dogaja veliko ljudem. Predvsem ljudje, ki so se dolgo bojevali z neplodnostjo, so zanosili. Jaz sem se desetletje borila z neplodnostjo povezano s sindromom policističnih jajčnikov," je povedala uporabnica Tik Toka.

Ženskam, ki zdravilo jemljejo, svetuje, da z jemanjem prenehajo že 2 meseca pred potencialno zanositvijo, saj ni jasno, kako ta učinkovina vpliva na plod:"Sicer so se rodili otroci, ti Ozempic babies (Ozempic dojenčki op. a.), ki so zdravi. Vendar pa je proizvajalec naredil raziskavo, kjer je ugotovil povišano stopnjo nepravilnosti, ko so samice dobivale semaglutid, ampak te doze so bile pa res zelo zelo visoke."

Debelost je sicer velik dejavnik tveganja za neplodnost, zato je možno, da so ženske, ki so jemale Ozempic, res hitreje zanosile zaradi izgube telesne teže."Se jim to hormonsko neravnovesje uravna, inzulinska resistenca se jim zelo popravi, oksidativni stres se izboljša in zaradi tega začnejo jajčniki normalno delovati, ženske dobijo menstruacijo in zanosijo," pojasni Šalamunova.

Na ginekološki kliniki v Ljubljani so sicer že pred desetletjem orali ledino, ko so z raziskavo ugotovili, da so neplodne ženske, ki so hujšale s semaglutidu podobni učinkovini – liraglutidom – zanosile uspešneje od tistih, ki so hujšale z drugimi zdravili.

A Šalamunova ženske opozarja, naj ne podležejo spletnemu trendu, saj dokazov o varnosti Ozempica in podobnih zdravil ob zanositvi še ni dovolj.