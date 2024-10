Kaj je jamarje pričakalo na dnu slovenske jame z nenavadnim imenom Dlvn?

Da imamo čudovit podzemni svet, vemo. Verjetno pa ne vemo, da se naši jamarji zadnja leta spustijo v od 300 do 500 slovenskih jam letno, skupno so jih do sedaj odkrili že več kot 15 tisoč. Najgloblje, natančneje 1505 metrov, so prišli na Kaninskem pogorju v jami Čehi 2, ki je tako postala 13. najgloblja jama na svetu. Jamski navdušenci pravijo, da je prebitje magične meje tisočih metrov izjemnega pomena. In to jim je znova uspelo pred kratkim, odkrili so novih 1011 metrov. Kako se prebijajo skozi nekaj deset centimetrske ožine, kaj jih je pričakalo na dnu in zakaj so jamo poimenovali Dlvn?