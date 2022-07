KAJ JE KLJUČ DO SREČE? NAJPREJ POSKRBITE ZASE IN ZA SVOJE DOBRO POČUTJE!

icon-expand

Ljudje smo v 95 % naravnani tako, da želimo najprej poskrbeti za druge – torej za svoje otroke, starše, sorodnike, prijatelje in ko se ta seznam konča, nam običajno zmanjka energije in časa, da bi se posvetili tudi sebi in se vprašali ''Kaj si pa jaz želim, da se bom boljše počutil/a?''. Včasih se nam zdi, da bomo preveč egoistični in samovšečni, če bomo sami sebe postavili na prvo mesto in najprej poskrbeli za svoje potrebe ter prioritete, šele kasneje pa poskrbeli za vse naše najbližje. Težko je priti iz tega začaranega kroga, vendar prvi korak je že to, da se pričnemo zavedati, da šele, ko bomo mi zadovoljni sami s sabo, bomo lahko tako lažje osrečili druge. Če ste pogosto brez energije, če niste zadovoljni s svojim videzom, če sanjate o sijočih in mehkih laseh ter mladostni koži je čas, da vnesete v svoje telo vse vitamine in minerale, ki vam bodo pomagali, da boste imeli dovolj motivacije za vsakodnevni spisek opravil. Vse to lahko najdete v izjemno dobro raziskanem in klinično potrjenem prehranskem dopolnilu Procollagen.

SPREMEMBE BOSTE OPAZILI ŽE PO 5-6 TEDNIH UŽIVANJA KOLAGENA - Pripomore k zdravi, sijoči in elastični koži, ki ima izboljšano strukturo in tonus kože. - Lasem se povrneta sijaj in gostota, saj kolagen preprečuje poškodbe lasnih foliklov. - Zaradi sestavine MSM, ki je bolje poznana kot mineral lepote, nohti postanejo trši in odpornejši. - Vitamin B7 preprečuje plešavost in zavira sivenje las. - Boljši prebavni proces, saj cink obnovi in okrepi črevesno oblogo. - Vsebuje patentiran naravni dermo filer (NDF), ki je nujen za sintezo elastina in kolagena. - Zaradi idealne vrednosti vitamina C v kapsuli se intenzivno poveča tvorba lastnega kolagena , ki je nujno potreben za optimalno delovanje kosti, dlesni in zob. - Hialuronska kislina vašo kožo oskrbi z vlago, jo učvrsti in ji posledično podari opazno mladostnejši videz.

ZAKAJ VAŠE TELO NUJNO POTREBUJE DODATEK KOLAGENA? Kolagen v telesu predstavlja kar 30 % vseh beljakovin. Beljakovina kolagen je sestavljena iz 19 aminokislin , zato jo poznamo tudi kot najkompleksnejšo. Kolagen deluje kot lepilo, ki povezuje celotno telo. Veže strukturo kože, mišičnega tkiva in kosti. Človeško telo kolagen ob zadostnih hranilih proizvaja samo in v zadostnih količinah, vendar le do približno 20. leta. Z leti začne nivo kolagena v telesu upadati, to pa privede tudi do staranja kože. Ob dopolnjenem 40. letu se nivo kolagena v telesu občutno zmanjša, saj upada hitreje kot se proizvaja. EDINO PREHRANSKO DOPOLNILO, KI ZDRUŽUJE CERAMIDE IN KOENCIM Q10 Suhost, luščenje, rdečica, ekcemi in akne so simptomi, ki kažejo na poškodovano bariero. Ta je posledica primanjkljaja ceramidov v koži. Njihova izguba povzroča staranje in suhost kože, saj prihaja do večje izgube vlage. V koži so ceramidi sicer naravno prisotni ampak z leti upadajo. Njihovo nastajanje je povezano tudi z nastajanjem kolagena. Ceramidi izjemno uspešno obnavljajo kožno pregrado in ohranjajo vlažnost kože, ki je ključnega pomena za lep, mladosten in sijoč videz kože.

ZARADI TAKŠNIH SPREMEMB NE BOSTE VEČ ŽELELI ZAČETI IN KONČATI DNEVA S PROCOLLAGENOM Procollagenu smo dodali še koencim Q10, ki učinkovito krepi obrambni mehanizem. Poznamo ga tudi kot antioksidant, ki se dodaja kremam s pomlajevalnim učinkom, saj poskrbi za mladosten in napet videz kože. Zaradi posebne formule in vodotopne oblike omogoča izjemno hitro absorpcijo v telesu. Vaše celice nahrani z vsemi učinkovinami in s tem omogoči zdrav organizem, ki se kaže tudi na koži. Priporočljivo je, da se primanjkljaj kolagena v telesu nadomesti s prehranskimi dopolnili. Strokovnjaki za uživanje priporočajo predvsem hidroliziran kolagen, ki ga lahko telo absorbira najenostavneje in v največji meri. Lux-Factorjev Procollagen je eden izmed redkih kolagenov na trgu, ki vsebuje preverjen in klinično dokazan hidroliziran kolagen. Kako boste to vedeli? Ker bo v primerjavi z drugimi kolageni zagotovo hitreje in učinkovitejše deloval, kar pa boste lahko po redni uporabi opazili že v 5-6 tednih, ko bodo postali vaši nohti trši, lasje bolj svetleči, vaš metabolizem bo hitrejši, koža bo bolj čvrsta in mehkejša ter imeli boste več energije.

KAJ POMENI PROCOLLAGEN IN ZAKAJ JE BOLJŠI OD NAVADNEGA KOLAGENA? Procollagen Lux-Factor je senzacija v poplavi prehranskih dopolnil z vsebnostjo kolagena. Njegovi glavni prednosti sta, da vsebuje največjo količino sestavin na tržišču, prav tako pa zaradi patentirane formule NDF in sestavine MSM vzpodbuja tudi lastno sintezo kolagena. Le redki kolageni vsebujejo pravo kombinacijo vseh sestavin, ki poskrbijo za najhitrejše in učinkovite rezultate delovanja na vaše telo. Procollagen ima skrbno preverjene in visoko kakovostne sestavine, ki bodo vaše telo in izgled popolnoma prenovile. Zakaj bi še naprej vztrajali s slabim počutjem, če lahko svojemu telesu ponudite pravi koktejl sestavin, ki jih nujno potrebuje za boljše počutje? Čas je, da se postavite na prvo mesto in najprej poskrbite za svoj izgled in počutje znotraj svojega telesa. Ko bo vaše telo pridobilo vse potrebne sestavine za maksimalno delovanje pa se bodo prvi učinki pričeli kazati tudi na vašem zunanjem izgledu. MINERAL LEPOTE V SVOJI NAJKAKOVOSTEJŠI IN NAJUČINKOVITEJŠI FUNKCIJI Izjemna sestavina, ki je prav tako ključnega pomena pri tvorbi kolagena je metil sulfonil metan (MSM) bolj poznan tudi pod imenom mineral lepote. MSM je naravno žveplo v prehranski obliki, pomembno tudi za tvorbo hrustanca in keratina. Intenzivno krepi kožo, lase in nohte, ob enem pa skrbi za prožnost in moč kosti, mišic ter sklepov. Z uživanjem MSM v prehranskih dopolnilih okrepimo imunski sistem, izboljšamo strukturo kože in spodbudimo rast las.

