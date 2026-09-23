Kaj je KPK ugotavljala v primeru afere Karigador?

"Mene kot funkcionarko KPK skrbi, jezi, predvsem pa zelo žalosti, da najvišji predstavniki oblasti na pravila, ki določajo, da mora odločanje v javni upravi potekati objektivno in čisto, gledajo kot, da so ta pravila manj kot miš, miškica," se je na odziv Gibanja Svoboda po odkritjih KPK odzvala namestnica predsednice protikorupcijske komisije Tina Divjak. Kar po njenih besedah pomeni, da je vse popolnoma normalno, da odločamo po vezah in poznanstvih, ne pa da so postopki takšni, da so na položaje in funkcije izbrani najboljši in najbolj strokovni ljudje.

V tako imenovanem primeru Karigador so že ves čas ugotavljali, ali se je bivši predsednik vlade znašel v nasprotju interesov. "Nikoli ni šlo za kršitev integritete, ampak za nasprotje interesov," je dejala in dodala, da podrobnosti primera še ne sme komentirati, ker odločitev še ni pravnomočna, vendar je napovedana tožba. "Lahko pa komentiram, da smo pri dveh imenovanjih oziroma dveh glasovanjih na sejah vlade za Tomaža Subotiča ugotovili, da se je Robert Golob znašel v nasprotju interesov."

Kaj to pomeni? Kako se je predsednik vlade pravno formalno in konkretno znašel v nasprotju interesov in zakaj bi se moral izločiti? "Zakon določa, da nihče ne bi smel odločati v postopkih, v katerih sodelujejo sorodniki, prijatelji oziroma ljudje, s katerimi imaš tako intenzivne stike, da ne bi mogel odločati povsem objektivno. Ker je v tem primeru šlo za njegovega prijatelja, bi moral Robert Golob vlado obvestiti, da je v nasprotju interesov. Vlada kot celota bi nato odločila, da se mora izločiti. To pomeni, da ne bi glasoval in ne bi sodeloval pri izglasovanju Tomaža Subotiča v sveta javnih zavodov," je pojasnila Divjakova.

To izločanje je zelo pomembno, ker morajo biti odločitve objektivne, strokovne in transparentne, je še poudarila. "Pomembno je, da so vsi v enakem položaju in da so izbrani najbolj strokovni in kakovostni ljudje, ne pa tisti, ki nekoga poznajo. To je zelo pomembno tudi zaradi zaupanja javnosti v delovanje države," dodaja.

Golob se sicer na ugotovitve v torek ni odzval, njegov odvetnik Stojan Zdolšek pa je napovedal tožbo, ker naj bi postopek vodili nezakonito. Komisija postopka ni vodila nezakonito, je bila jasna Divjakova. "Ne glede na množico procesnih zahtevkov za izločitev, vpogled v spis in vložene tožbe smo obravnavani osebi omogočili vse procesne pravice. Ima pa seveda, tako kot vsi, pravico vložiti tožbo in na koncu bo o zadevi odločilo sodišče."

Za konec je poudarila še, da so v primeru Bobnar ugotovili kršitev integritete, v primeru Karigador pa kršitev pravil o nasprotju interesov.