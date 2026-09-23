Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kaj je KPK ugotavljala v primeru afere Karigador?

Ljubljana, 23. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Tina Divjak v studiu

Afera Karigador je zaznamovala drugi del mandata Roberta Goloba na čelu vlade. Protikorupcijska komisija je ugotovila, da se je nekdanji premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Pri odločanju o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta dveh zdravstvenih zavodov bi se moral Golob na seji vlade izločiti iz glasovanja, pa se ni. S Subotičem sta namreč imela osebne stike, Golob naj bi večkrat prenočil oz. dopustoval v njegovi hiši v hrvaškem Karigadorju. Golob se na odločitev KPK-ja ni odzval, je pa njegov odvetnik Stojan Zdolšek napovedal tožbo.

"Mene kot funkcionarko KPK skrbi, jezi, predvsem pa zelo žalosti, da najvišji predstavniki oblasti na pravila, ki določajo, da mora odločanje v javni upravi potekati objektivno in čisto, gledajo kot, da so ta pravila manj kot miš, miškica," se je na odziv Gibanja Svoboda po odkritjih KPK odzvala namestnica predsednice protikorupcijske komisije Tina Divjak. Kar po njenih besedah pomeni, da je vse popolnoma normalno, da odločamo po vezah in poznanstvih, ne pa da so postopki takšni, da so na položaje in funkcije izbrani najboljši in najbolj strokovni ljudje.

V tako imenovanem primeru Karigador so že ves čas ugotavljali, ali se je bivši predsednik vlade znašel v nasprotju interesov. "Nikoli ni šlo za kršitev integritete, ampak za nasprotje interesov," je dejala in dodala, da podrobnosti primera še ne sme komentirati, ker odločitev še ni pravnomočna, vendar je napovedana tožba. "Lahko pa komentiram, da smo pri dveh imenovanjih oziroma dveh glasovanjih na sejah vlade za Tomaža Subotiča ugotovili, da se je Robert Golob znašel v nasprotju interesov."

Kaj to pomeni? Kako se je predsednik vlade pravno formalno in konkretno znašel v nasprotju interesov in zakaj bi se moral izločiti? "Zakon določa, da nihče ne bi smel odločati v postopkih, v katerih sodelujejo sorodniki, prijatelji oziroma ljudje, s katerimi imaš tako intenzivne stike, da ne bi mogel odločati povsem objektivno. Ker je v tem primeru šlo za njegovega prijatelja, bi moral Robert Golob vlado obvestiti, da je v nasprotju interesov. Vlada kot celota bi nato odločila, da se mora izločiti. To pomeni, da ne bi glasoval in ne bi sodeloval pri izglasovanju Tomaža Subotiča v sveta javnih zavodov," je pojasnila Divjakova.

To izločanje je zelo pomembno, ker morajo biti odločitve objektivne, strokovne in transparentne, je še poudarila. "Pomembno je, da so vsi v enakem položaju in da so izbrani najbolj strokovni in kakovostni ljudje, ne pa tisti, ki nekoga poznajo. To je zelo pomembno tudi zaradi zaupanja javnosti v delovanje države," dodaja.

Golob se sicer na ugotovitve v torek ni odzval, njegov odvetnik Stojan Zdolšek pa je napovedal tožbo, ker naj bi postopek vodili nezakonito. Komisija postopka ni vodila nezakonito, je bila jasna Divjakova. "Ne glede na množico procesnih zahtevkov za izločitev, vpogled v spis in vložene tožbe smo obravnavani osebi omogočili vse procesne pravice. Ima pa seveda, tako kot vsi, pravico vložiti tožbo in na koncu bo o zadevi odločilo sodišče."

Za konec je poudarila še, da so v primeru Bobnar ugotovili kršitev integritete, v primeru Karigador pa kršitev pravil o nasprotju interesov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kpk karigador robert golob

Domžalski gasilec prekinil dopust, da je pomagal gasilcem na Braču

24ur.com Afera Karigador: KPK pri Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov
24ur.com KPK: Golob je kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
24ur.com KPK v zadevi Karigador zaznala nasprotje interesov. Golob osnutka še ni videl
24ur.com Predsednika KPK ne bodo izločili iz zadeve Karigador
24ur.com Upravno sodišče zavrglo Golobovo tožbo zoper odločitev KPK
24ur.com Ortoped Kavčič toži Goloba
24ur.com Golobov odvetnik za zaustavitev postopka, Štefanec: Vsak za stranko pravi, da ni kriva
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih
Dnevni horoskop: Ribe čaka strastna avantura, raki bodo sproščeni
Dnevni horoskop: Ribe čaka strastna avantura, raki bodo sproščeni
Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe
Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe
Ta frizura po 40. letu pomladi obraz in ne zahteva veliko urejanja
Ta frizura po 40. letu pomladi obraz in ne zahteva veliko urejanja
vizita
Portal
Pozabite na stroge diete: po 50. letu je pomembneje, kaj dodate na krožnik
Novo upanje za bolnike z visoko tveganim mielomom?
Novo upanje za bolnike z visoko tveganim mielomom?
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Pljučnica: kako se začne, kdo je bolj ogrožen in kateri znaki so alarm
Pljučnica: kako se začne, kdo je bolj ogrožen in kateri znaki so alarm
cekin
Portal
Denar na račun lastnikom dizla? Nenavadna pomoč pri naših sosedih
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
moskisvet
Portal
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu
Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške: razlog je lahko skrit v genih
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške: razlog je lahko skrit v genih
Era ozkih moških oblek je končana: moški na porokah so končno videti bolj zanimivo
Era ozkih moških oblek je končana: moški na porokah so končno videti bolj zanimivo
dominvrt
Portal
Sol se ne pokvari, a če opazite to, jo takoj vrzite stran
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
okusno
Portal
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Pita, ki je navdušila sodnike: 'Tehnično izpeljano v nulo'
Pita, ki je navdušila sodnike: 'Tehnično izpeljano v nulo'
Trije recepti, ki dokazujejo, da je meal prep lahko preprost in okusen
Trije recepti, ki dokazujejo, da je meal prep lahko preprost in okusen
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961