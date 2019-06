Kaj je levica v Evropi izgubila 9. 11. 1989?

Desnica je dobila kulturni boj proti levici, ki je v kontekstu zgodovinskega spomina pozabila, da družbena situacija in položaj človeka v družbi nista odvisna od političnih potez, ampak izključno od ideologije, ki predstavlja imaginarij o tem, kako razumemo svetovno ureditev in vrednote, za katere se je vredno boriti. V eseju ob 150. obletnici socialdemokracije v Nemčiji je Zygmud Bauman zapisal, da zmagoviti buržoazni imaginarij temelji na treh ključnih predpostavkah. Prva je ta, da je povečanje bruto domačega produkta (BDP) panacea za vse probleme v družbi. Za to predpostavko se skriva predpogoj, da je proizvodnja industrijskega blaga neskončna, zato je potrebno nenehno promovirati vrednoto potrošništva kot osnovne gonilne sile v kapitalizmu. Druga predpostavka je, da vse poti do sreče vodijo skozi trgovine. V osnovi takšnega razmišljanja se skriva prepričanje, da je potrošnjo mogoče povečati do neskončnosti pri čemer je potrebno pozabiti na vse druge metode doseganja sreče, ki jih je človeštvo v preteklosti vsekakor spoznalo.

Žalostno je, da so predpostavko o tem, da alternativna ureditev družbe ne obstaja, sprejele praktično vse leve stranke v Evropi in širše. Namesto priprave alternativnega programa za prihodnost levica nenehno dokazuje, da zna narediti isto, kar dela desnica. Na primer, socialdemokratske stranke v Evropi vztrajajo na tem, da se zadovoljijo potrebe ljudi, ki plačujejo račun za zadnjo gospodarsko krizo, po drugi strani pa vztrajajo na potrditvi ekonomskega modela, ki je to krizo ustvaril.

Tretja predpostavka buržoaznega imaginarija je meritokracija. Če se dovolj trudite in pridno delate boste uspeli v življenju. Revščina in propadanje so kazni za tiste, ki so leni in nočejo delati. Gre za ideološki koncept po katerem imamo v Giddensovi strukturalistični teoriji družbe dominacijo mi, pri čemer je okolje v katerem živimo manj pomembno. Gre za ideološki koncept, ki je vtkan v vse pore zahodne družbe. Velja načelo če nisi sposoben si ne zaslužiš živeti, ne glede na to ali si rojen v Luksemburgu ali v Burkini Faso. To, da nimaš uspešne pevske kariere je rezultat tvoje lenobe. Klasičen primer so resničnostni šovi v katerih je ”talent” sicer povprečnih posameznikov skrit pred notranjim strahom, da se javno izpostavijo, ko ga pa enkrat premagajo postanejo zvezde.

Največja nesreča za današnje protagoniste leve ideje je, da v svetu ne obstaja alternativna vizija, ki bi se manifestirala v obliki utopičnega prepričanja o drugačni ureditvi sveta. Nobena skrivnost ni, da je k temu v prvi vrsti prispeval padec Berlinskega zidu, s čimer se svet (bodimo objektivni) ni rešil grožnje totalitarizma in nuklearnega uničenja. Konec koncev Rusija danes ni nič manjša nuklearna sila kot je to bila pred letom 1989. Ključna stvar je, da je kapitalizem 9. 11. 1989 postal svoboden. To je pomenilo, da je prvič po koncu druge svetovne vojne svet začel živeti brez alternative. Nemški filozof Karl Jaspers(1883-1969) je ob priložnosti dejal, da se boji potencialne integracije človeštva ali neke globalne vlade, pred katero se človek ne bi imel kam skriti. To pomeni, da bomo prej ali kasneje vsi hodili po isti poti. S političnimi procesi, ki so se zgodili ob koncu prejšnjega stoletja se nam je zgodilo točno to.

Pred letom 1989 je obstajalo prepričanje, da bo komunistična družbena ureditev rešila probleme, s katerimi se neuspešno spopada kapitalistični zahod. Na zahodu je tako obstajal strah, da se bodo ljudje – v kolikor se ne naredi nič na področju socialne pravičnosti v svetu kapitalističnih demokracij – uprli v korist alternativne družbene ureditve. Na ta način je komunizem poskušal ponuditi alternativno vizijo o ureditvi sveta, s poudarjanjem boja proti revščini, ponižanju najšibkejših in propadanju. Kompenzacija za vlogo delavskega razreda pri ustvarjanju dodane vrednosti je bila vidna v bonitetah, ki jih je zagotavljala država blaginje.