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Slovenija

Kaj je moje in kaj tvoje, ko ljubezni ni več?

Ljubljana, 18. 07. 2026 11.58 pred 47 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Zala Bedenik Svet na Kanalu A
Ines Rostohar Dežman

Ko se zaljubimo, redko razmišljamo o ločitvi in brezskrbno gradimo skupno življenje. A kaj, ko ljubezen ugasne? Statistika kaže, da se številni pari znajdejo pred vprašanjem: kaj je moje in kaj tvoje? Stanovanja, krediti, prihranki, podjetja, dediščina, celo gospodinjska opravila – vse lahko postane predmet delitve.

O delitvi premoženja, kot ga ureja slovenska zakonodaja, smo se v pogovorni rubriki oddaje Svet na Kanalu A, Pogled na svet, pogovarjali z odvetnico Ines Rostohar Dežman iz Odvetniške družbe Pirc Musar. "To, da se premoženje pri ločitvi deli, je med ljudmi že splošno znano dejstvo, a jih je veliko zavedenih, kaj se deli in na kakšne dele, saj imajo ljudje globoko zasidrano, kaj je njihovo, kaj je skupno in kaj ni skupno. Tako da se med ločitvijo pogosto pojavi vprašanje, katero premoženje je predmet delitve," pravi sogovornica o tem, kaj ljudi preseneti ob ločitvi. Pojasnjuje, da je skupno premoženje samo tisto, ki sta ga oba partnerja ustvarila v času zakonske ali zunajzakonske zveze, z delom ali odplačno.

Skupno premoženje je samo tisto, ki sta ga oba partnerja ustvarila v času zakonske ali zunajzakonske zveze, pravi Ines Rostohar Dežman.
Skupno premoženje je samo tisto, ki sta ga oba partnerja ustvarila v času zakonske ali zunajzakonske zveze, pravi Ines Rostohar Dežman.
FOTO: Damjan Žibert
Podrobnosti o ločitvah, kot jih ureja slovenska zakonodaja, pa lahko slišite v pogovoru iz Pogleda na svet, v povezavi na vrhu članka.

Kako pa rešimo primer, ko je eden od zakoncev lastnik zemlje, drug zakonec pa lastnik hiše, ki stoji na njej: "Po slovenski zakonodaji postane hiša del zemljišča, kar pomeni, da postane last tistega, ki je zemljo kupil. Zato je treba urediti zemljiškoknjižno stanje ter spreminjati in določiti deleže ali pa se pogovoriti o denarnem izplačilu," razlaga Rostohar Dežmanova.

Ali je delitev premoženja v zakonski zvezi enaka kot v zunajzakonski zvezi in kako slednjo sploh določimo? Pravno gledano sta v Sloveniji enakopravni in imata po ločitvi enake posledice. "Treba je biti previden pri odgovoru na vprašanje, kdaj neka življenjska skupnost preraste v zunajzakonsko zvezo," opozarja pravnica in nadaljuje, da so tudi kriteriji za to težje določljivi, zakon o tem pa tudi ne obstaja: "Zato se sprašujemo, ali med partnerjema obstaja intimna navezanost, ali živita v skupnem gospodinjstvu, ali imata skupne otroke. Kriterij bi lahko bil, kako zunanji opazovalec vidi dve osebi." Vseeno pa premoženje, ki ga posameznik podeduje pred ali med zvezo, postane samo njegovo.

Včasih je bolje vdihniti in stopiti korak nazaj, svetuje Ines Rostohar Dežman.
Včasih je bolje vdihniti in stopiti korak nazaj, svetuje Ines Rostohar Dežman.
FOTO: Damjan Žibert

Predporočna pogodba pa je še vedno tabu tema, o kateri se sveže poročeni pari ne želijo pogovarjati. "V lanskem letu se je ločilo okoli dva tisoč parov, poročilo pa šest tisoč, a v notarski zbornici je bilo v register predporočnih pogodb popisanih le dobrih 170," opaža odvetnica, čeprav bi včasih prav ta pogodba rešila marsikatero težavo. Kljub zavajajočemu imenu se predporočna pogodba lahko ureja in spreminja kadarkoli v zakonu.

"Ljudje naj se medsebojno bolj spoštujejo, cenijo in si zaupajo. Če dva zadihata, naredita en korak nazaj ter se z neko trezno, objektivno glavo pogovorita, lahko preprečita številne dolgotrajne spore," še svetuje Rostohar Dežmanova.

ločitev delitev premoženja odvetnica

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KOMENTARJI6

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Petur
18. 07. 2026 12.45
samo socialnih delavk se bati in izogibati..drugo počasi...
Odgovori
0 0
okioki
18. 07. 2026 12.42
Prijatelj ko se je ločil je imel veliko hišo in ko se je ločil je prijel motorko in vse razrezal ne na pol ampak po dolžini vse pohištvo....
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+2
2 0
Darth-Vader
18. 07. 2026 12.38
Poznam primer ko je moj bivsi sosed zalotil njegovo takratno zeno z drugim... sprejel je zadevo zelo mirno. sel v garazo vzel motorko in zacel delit vse kar je bilo v hisi na pol. postelha miza omare kuhinja... polovica vsega je letela skozi okna in vrata vn. kar je bilo blizje. celo policija ni imela kaj naredit ker pravno gledano je takrat bilo vse pisano na njega in lahko dela kar zeli... ko so ga prasali kaj dela je reku da adaptira hiso...
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+2
2 0
Givmi5
18. 07. 2026 12.36
Pri resnih zadevah se vi ukvarjate z takšnimi prezvezdarijami .. upam, da se najde nekdo, ki vas bo ukinil.
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+2
2 0
Darko32
18. 07. 2026 12.24
Kaj se smešimo in nakladamo v teh primerih. Odvetniki še dodatno kurijo, da pristavijo svoj lonček zraven in nič drugega. Pa njim in tudi tej odvetniški družbi je vseeno za narod. Začnejo nakladati okrog pravic in zelo malo o dolžnostih. Ko gledamo življenje se določeni ne zavedajo, da včasih se zgodi, da pravic se ne da imeti, ker je več drugih vzrokov. Zato razne feministke se gredo samo pravice in nič dolžnosti. Žal pa ne preverijo, da so jim pravice tudi kršile druge feministke in zato dajmo se enkrat zavedati, da ne moremo krivde valiti kar čez palec ampak je dobro, da se ugotovijo vzroki za ločitve.
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+3
3 0
PEACEMAKER
18. 07. 2026 12.12
Kaj pa ko se junkiji ločijo?
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+3
3 0
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