Od astronomske varščine, nemogočih pogojev do izbire na osnovi videza

Letos je bilo v prvem roku na fakultete sprejetih 11.119 študentov, vpisi v drugem roku še potekajo. Vseh vpisnih mest za redni in izredni študij je 18.481, kar je v primerjavi z lanskim razpisom 660 vpisnih mest manj. Nadaljuje se trend zmanjševanja vpisnih mest – v primerjavi z lanskim razpisom so visokošolski zavodi razpisali 660 vpisnih mest manj.

Veliko najemodajalcev želi visoke varščine, najemnin o nekaj mesecev vnaprej, mnogo oglasov pa je posredniških in del provizije – največkrat eno najemnin o z DDV – prevalijo na najemnika. "Eden izmed ponudnikov mi je takoj povedal, da je njegov pogoj visoka varščina in sprotno plač evanje treh najemnin vnaprej, kar lahko za študente ali mlade zaposlene pomeni precejšno oviro. V tem primeru bi pred selitvijo v enosobno stanovanj e, ki je bilo deloma opremljeno, morala lastniku nakazati približno 2.000 evrov. Spet z drugim ponudnikom sem se dogovorila za ogled. Ulico mi je sporočil tik pred zdajci. Šlo je za eno zloglasnejših ulic v Ljubljani. Ko sem prišla tja, se lastnik ni več oglašal na telefon, ogleda sploh ni bilo," je pripovedovala sogovornica, kaj vse se ji je zgodilo. A zgodb še ni konec. Ko je povpraševala za eno izmed redkih enoposteljnih sob, je dobila odgovor, da so vsi termini za oglede že zasedeni, čeprav je povpraševanje poslala v eni uri od objave oglasa. "Eden izmed ogledov sicer izjemno lepega stanovanj a z razmeroma in glede na ljubljanske razmere pravično ceno, je bil pravo razočaranje. Lastnik ga je zaradi velikega povpraševanja oddal tistemu, ki je nanj v petih minutah naredil najboljši vtis. Ne vem sicer, kakšni so bili njegovi kriteriji, je pa po eni strani razumljivo, da se lastniki stanovanj bojijo, kakšne najemnike bodo dobili," meni sogovornica.

Tudi v letošnjem letu je bilo največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, športne programe, psihologijo, programe s področja zdravstva in veterine, varstvoslovja ter predšolske vzgoje.

Lastniki so sogovornici tudi razlagali, da so dobili veliko klicev iz tujine – za tuje klicatelje so uporabljajo izraze migranti in podobno: "Rekli so, da se z njimi ne bodo dogovarjali za oglede. To je na svoji koži občutila tudi moja sestrična iz Hrvaške, ki prihaja na podiplomski študij v Ljubljano. Lastniki so se izgovarjali, da bi ji verjetno oddali stanovanje, ampak še ne vedo, če se bo spraznilo do določenega dneva. In to kljub temu, da so oglaševali, da oddajajo stanovanje študentom." Enosobno stanovanje ali garsonjero v velikosti približno od 28 do 30 kvadratnih metrov je skupaj s stroški izjemno težko dobiti pod 600 ali 700 evri, odvisno od lokacije, je še dodala sogovornica.

V študentskih domovih v Ljubljani je6836postelj, ljubljanska univerzaimaokrog40.000študentov

Že samo ta primerjava da vedeti, da študentov, ki si morajo poiskati nastanitev pri zasebnikih – torej z najemom stanovanja ali sobe – ni malo. Vsa ležišča so v študentskih domovih tudi vedno zasedena, je sporočila Kristina Zidariz Študentske organizacije Univerze v Ljubljani:"Veliko je takih študentov, ki si želijo pridobiti ležišče v študentskem domu, vendar ga žal zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne pridobijo. Razlogi so ponavadi pogojeni z zasedenostjo, pri čemer je eden ključnih kriterijev pri prijavi oddaljenost stalnega prebivališča od fakultete in socialni položaj študenta oziroma njegove družine."

Povpraševanje po študentskih sobah je seveda veliko. Če ne zaradi drugega, pa zaradi cen, ki so mnogo nižje kot pri zasebnikih."Za ležišče v 'apartmaju' – po navadi so to dvoposteljne sobe – bo študent odštel približno 80 evrov. Če bo želel imeti 'samsko' sobo, bo ta številka nekoliko višja, približno 120 evrov. Za 'samsko' sobo lahko študent zaprosi, ampak ni vedno zagotovljeno, da jo bo dobil," je pojasnila Zidarjeva.

Postelja v zasebni dvoposteljni sobi stane približno 150 evrov mesečno, odvisno od lokacije. A poudariti je treba, da je to cena brez vštetih mesečnih stroškov stanovanja. Razpon cen svoje sobe v stanovanju niha bolj kot v dvoposteljnih sobah. Cene so odvisne od velikosti sobe, števila sostanovalcev in seveda lokacije. Gibajo se od 180 do 250 evrov, včasih tudi do 300 evrov mesečno, brez vštetih mesečnih stroškov. Ena od rešitev je tudi najem garsonjere, katerih cene se gibajo med 300 in 400 evrov mesečno.