Kaj je najbolj zaznamovalo politiko v iztekajočem se letu?

Kateri dogodek je najbolj zaznamoval politiko v iztekajočem se letu? "Mislim, da gre absolutno za incident v Novem mestu in potem Šutarjev zakon, ki je vsaj začasno preobrnil razmere v politiki, ko je premier Golob stekel v neko skrajno avtoritarno pozicijo, medtem ko je Janez Janša, ki ga ponavadi povezujemo z avtoritarnimi stališči, miril, češ, da so vsa pooblastila že na voljo. Mislim, da je to tisto, po čemer si bomo notranjepolitično zapomnili letošnje leto," meni politični komentator Aljaž Pengov Bitenc.

Medtem politični komentator Antiša Korljan izpostavlja, da se pri ocenjevanju minulega leta ne bi omejil na dogodek. "Jaz bi govoril kar o procesu, ki se mu reče naraščajoči populizem. Del tega seveda moramo sprejeti, mi smo tik pred volitvami, ampak v principu je pa populizem, predvsem s strani vladajoče koalicije in predvsem Gibanja Svoboda z zelo, zelo, zelo velikimi koraki stopil v mainstream politiko. Tistega dela slovenske politike, ki doslej ni slovel po prevelikem populizmu." Korljan ob tem izpostavlja hitro sprejetje Šutarjevega zakona, uvedba obvezne božičnice, podaljšanje vinjet.