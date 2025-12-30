Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kaj je najbolj zaznamovalo politiko v iztekajočem se letu?

Ljubljana, 30. 12. 2025 22.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Državni zbor

Leto se že skoraj izteka, s tem pa prihaja tudi čas, ko se ozremo nazaj in se spomnimo, kaj vse ga je zaznamovalo. Slovenski politični prostor je bil letos poln razdvajanj, pogostih sporov med koalicijo in opozicijo ter celo nenavadno odprtega konflikta med najvišjimi predstavniki oblasti. Poleg številnih interpelacij, ki niso privedle do razrešitev, so leto zaznamovale tudi odmevne zakonodajne poteze, referendumske odločitve in dogodki, ki so na noge dvignili vso Slovenijo.

Kateri dogodek je najbolj zaznamoval politiko v iztekajočem se letu? "Mislim, da gre absolutno za incident v Novem mestu in potem Šutarjev zakon, ki je vsaj začasno preobrnil razmere v politiki, ko je premier Golob stekel v neko skrajno avtoritarno pozicijo, medtem ko je Janez Janša, ki ga ponavadi povezujemo z avtoritarnimi stališči, miril, češ, da so vsa pooblastila že na voljo. Mislim, da je to tisto, po čemer si bomo notranjepolitično zapomnili letošnje leto," meni politični komentator Aljaž Pengov Bitenc.

Medtem politični komentator Antiša Korljan izpostavlja, da se pri ocenjevanju minulega leta ne bi omejil na dogodek. "Jaz bi govoril kar o procesu, ki se mu reče naraščajoči populizem. Del tega seveda moramo sprejeti, mi smo tik pred volitvami, ampak v principu je pa populizem, predvsem s strani vladajoče koalicije in predvsem Gibanja Svoboda z zelo, zelo, zelo velikimi koraki stopil v mainstream politiko. Tistega dela slovenske politike, ki doslej ni slovel po prevelikem populizmu." Korljan ob tem izpostavlja hitro sprejetje Šutarjevega zakona, uvedba obvezne božičnice, podaljšanje vinjet.

Pengov ob tem poudarja, da je populizem "dejansko vgrajen v samo bistvo največje vladajoče stranke in da zdaj prihaja do izraza ta del politike, ki ga v Gibanju Svoboda najbolj obvladajo," tudi samo volilno kampanjo so temelili na nasprotovanju Janezu Janši, meni Pengov.

Zanemarljiva ni niti rekordna podpora volilcev, ki jo je Gibanje Svoboda dobilo na volitvah, a to pomeni tudi rekordna pričakovanja, izpostavlja Korljan. "Javnost in številke pravijo, da je zaupanje v vlado seveda manjše, kot je bilo v začetku. Končna preveritev pa bo seveda na volitvah."

Pengov Bitenc ob tem izpostavlja še, da gre za prvo vlado po več letih, ki bo zaključila mandat. "V tem pogledu je vlada uspešna," meni in dodaja, da stranka vseeno ni izpolnila pričakovanj volilcev, saj so zanjo glasovale različne skupine ljudi, katerih pričakovanja so bila zelo različna.

Kako komentatorja ocenjujeta dosedanje delovanje novih samostojnih akterjev na političnem prizorišču in kaj bo po njunem mnenju odločalo, ali bo vlado sestavljal Robert Golob ali Janez Janša, preverite v priloženem posnetku soočenja.

soočenje politika Aljaž Pengov Bitenc Antiša Korljan

Do ponovitve novembrskega referenduma po sodni poti?

SORODNI ČLANKI

'Prebiliču so se napovedi, s kom bo sodeloval in s kom ne, vrnile kot bumerang'

S kakšno javno podporo domači politiki zaključujejo letošnje leto?

Kave, volilna pravila in spori: kdo bo vodil državo po volitvah?

Lukšič: Dobre poteze vlade se seštevajo, Gregorčič: Ukrepi napačni

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Dvojčka sta jo že prehitela
Dvojčka sta jo že prehitela
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425