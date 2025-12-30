Kaj je najbolj zaznamovalo politiko v iztekajočem se letu?

Kateri dogodek je najbolj zaznamoval politiko v iztekajočem se letu? "Mislim, da gre absolutno za incident v Novem mestu in potem Šutarjev zakon, ki je vsaj začasno preobrnil razmere v politiki, ko je premier Golob stekel v neko skrajno avtoritarno pozicijo, medtem ko je Janez Janša, ki ga ponavadi povezujemo z avtoritarnimi stališči, miril, češ, da so vsa pooblastila že na voljo. Mislim, da je to tisto, po čemer si bomo notranjepolitično zapomnili letošnje leto," meni politični komentator Aljaž Pengov Bitenc.
Medtem politični komentator Antiša Korljan izpostavlja, da se pri ocenjevanju minulega leta ne bi omejil na dogodek. "Jaz bi govoril kar o procesu, ki se mu reče naraščajoči populizem. Del tega seveda moramo sprejeti, mi smo tik pred volitvami, ampak v principu je pa populizem, predvsem s strani vladajoče koalicije in predvsem Gibanja Svoboda z zelo, zelo, zelo velikimi koraki stopil v mainstream politiko. Tistega dela slovenske politike, ki doslej ni slovel po prevelikem populizmu." Korljan ob tem izpostavlja hitro sprejetje Šutarjevega zakona, uvedba obvezne božičnice, podaljšanje vinjet.
Pengov ob tem poudarja, da je populizem "dejansko vgrajen v samo bistvo največje vladajoče stranke in da zdaj prihaja do izraza ta del politike, ki ga v Gibanju Svoboda najbolj obvladajo," tudi samo volilno kampanjo so temelili na nasprotovanju Janezu Janši, meni Pengov.
Zanemarljiva ni niti rekordna podpora volilcev, ki jo je Gibanje Svoboda dobilo na volitvah, a to pomeni tudi rekordna pričakovanja, izpostavlja Korljan. "Javnost in številke pravijo, da je zaupanje v vlado seveda manjše, kot je bilo v začetku. Končna preveritev pa bo seveda na volitvah."
Pengov Bitenc ob tem izpostavlja še, da gre za prvo vlado po več letih, ki bo zaključila mandat. "V tem pogledu je vlada uspešna," meni in dodaja, da stranka vseeno ni izpolnila pričakovanj volilcev, saj so zanjo glasovale različne skupine ljudi, katerih pričakovanja so bila zelo različna.
Kako komentatorja ocenjujeta dosedanje delovanje novih samostojnih akterjev na političnem prizorišču in kaj bo po njunem mnenju odločalo, ali bo vlado sestavljal Robert Golob ali Janez Janša, preverite v priloženem posnetku soočenja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.