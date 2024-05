Kaj je odločilno pri izbiri zaposlitve – plačilo, urnik ali odnosi?

V Sloveniji še nikoli ni bilo brez dela tako malo ljudi: trenutno je namreč registriranih 45.219 brezposelnih oseb, med članicami Evropske unije je Slovenija s 3,1-odstotno brezposelnostjo tako tretji najboljši zaposlovalec. Zdi se, da je v resnici v marsikateri panogi danes praktično nemogoče dobiti nove delavce. In zato ne čudi, da je bilo na Sejmu zaposlitvenih priložnosti slišati veliko vprašanj: kaj potrebujete in kaj ponujate, pa tudi, ali in kako bi dela, ki jih Slovenci nočemo opravljati, lahko opravljali tuji delavci in migranti.