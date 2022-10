Drugi popis cen 15 osnovnih živil: akcijske cene postale redne

V popis so zajeli 15 osnovnih skupin živil. "V izračun košarice je vključenih 15 osnovnih izdelkov, kjer se upošteva redna (ne akcijska) cena na kilogram in liter izdelka. Razen pri siru (preračun na 300 g), maslu (cena za 250 g) in pri jajcih (cena 1 paketa 10 jajc)," so sporočili z ministrstva kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri popisu so upoštevali redne cene in akcije, ki so dostopne vsem potrošnikom ne glede na kartične popuste oziroma druge popuste vezane na članstvo. Dodali so tudi primerjalnik gibanja cen skozi čas.

Kot ugotavljajo popisovalci cen, je tokrat najdražji Mercator, sledijo pa Tuš, Eurospin, Spar, Lidl in Hofer. Najnižja cena košarice petnajstih osnovnih živil znaša 40,43 evra, najvišja 46,37 evra, povprečna cena košarice pa je 43,16 evra.

V primerjavi s prvim popisom se je košarica najcenejših živil znižala za 13, 5 odstotka, je povedala ministrica Irena Šinko. Dodala je, da so pri nekaterih živilih cene, ki so bile v času prvega popisa še akcijske, zdaj redne. Pri tem je naštela svinjsko meso, testenine, sir in krompir. Omenjeni izdelki so se torej pocenili.

Kot je še povedala ministrica, jih o dogajanju v trgovini obveščajo tudi kupci, ki poročajo, kako se cene gibljejo naslednji dan po popisu, torej ali se spreminjajo ali ostanejo enake. Košarica živil je učinkovit ukrep, je strnila ministrica. V enem tednu je spletno stran obiskalo 65.000 uporabnikov.

Povedala je tudi, da zaenkrat ne kaže, da bi se trgovci dogovarjali glede cen, če bi se, pa da bodo ukrepali.