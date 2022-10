PRENOS V ŽIVO: Kaj je pokazal drugi popis cen 15 osnovnih živil?

V popis so zajeli 15 osnovnih skupin živil. "V izračun košarice je vključenih 15 osnovnih izdelkov, kjer se upošteva redna (ne akcijska) cena na kilogram in liter izdelka. Razen pri siru (preračun na 300 g), maslu (cena za 250 g) in pri jajcih (cena 1 paketa 10 jajc)," so sporočili z ministrstva kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri popisu so upoštevali redne cene in akcije, ki so dostopne vsem potrošnikom ne glede na kartične popuste oziroma druge popuste vezane na članstvo. Dodali so tudi primerjalnik gibanja cen skozi čas.

Kot ugotavljajo popisovalci cen, je tokrat najdražji Mercator, sledijo pa Tuš, Eurospin, Spar, Lidl in Hofer. Najnižja cena košarice petnajstih osnovnih živil znaša 40,43 evra, najvišja 46,37 evra, povprečna cena košarice pa je 43,16 evra.