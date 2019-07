PRENOS V ŽIVO: Kaj je pokazala analiza tal in vode na območju Moravč?

Domačini so že pred časom opozorili, da podjetje Termit s svojo dejavnostjo obremenjuje okolje. Analizo naj bi opravili že konec junija.

Župan Balažic pa je že prejšnji mesec dejal, da so štiri analize, ki so jih opravili v preteklosti, pokazale na toksičnost in zastrupljenost tega dela Moravške doline. Onesnaženje se kaže v izcednih vodah, zemljini in zraku. Na občini pričakujejo potrditev prejšnjih analiz. "Bilo bi skrajno nenavadno, če bi ta raziskava pokazala kaj drugače," je takrat dejal župan, ki predlaga, da se Termitu odvzame okoljevarstveno dovoljenje.

Kaj prebivalci občine očitajo Termitu?

Občina Moravče z županom Balažicem na čelu in tamkajšnja Ljudska iniciativa Moravče podjetju Termit očitata, da v njegovih postopkih ravnanja z odpadki na deponiji na območju Moravč prihaja do kršitev, ki vodijo v onesnaženje okolja. Termit, ki v Moravčah izkopava kremenčev pesek, naj bi tam med drugim zakopaval nevarne odpadke, kot so azbest, steklena volna, olja in težke kovine. V primeru neukrepanja države so Moravčani pripravljeni tudi na državljansko nepokorščino.

Ministrstvo za okolje in prostor je sicer januarja naročilo strokovna in neodvisna merjenja, ki naj bi pokazala resnično stanje tal. Analizo je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Moravčani pa so v preteklih tednih opozarjali, da je Termit oteževal jemanje vzorcev in izvedbo analize, med drugim naj bi na območje navozil več metrov zemljine.

V Termitu vse očitke zavračajo. Zagotavljajo, da so družbeno odgovorno podjetje, ki spoštuje vsa izdana okoljevarstvena dovoljenja in vso relevantno zakonodajo.