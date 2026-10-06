Kaj je pomembno pri izbiri WPC za teraso, ograjo ali fasado? Roksal deli izkušnje ob 20-letnici

V kranjskem podjetju Roksal , ki letos praznuje 20 let, se s temi vprašanji ukvarjajo že skoraj dve desetletji.

Kaj je dobro vedeti pred izbiro WPC?

WPC združuje naravno komponento in plastiko ter omogoča različne možnosti uporabe pri urejanju zunanjosti doma. Ena njegovih pomembnejših prednosti je enostavnejše vzdrževanje, saj materiala ni treba redno barvati ali oljiti. To pa ne pomeni, da po montaži ne potrebuje nobene nege. Tako kot druge zunanje površine je tudi WPC priporočljivo občasno očistiti z vodo, predvsem zaradi prahu, cvetnega prahu in druge umazanije, ki se sčasoma nabira na površini. Pri izbiri je pomembno upoštevati, za kakšno izvedbo gre. Terasa, ograja in fasada imajo različne konstrukcijske zahteve, zato tudi vsi profili niso primerni za vsak namen. Poleg sestave in kakovosti materiala so pomembni še ustrezna podkonstrukcija, razmaki in način pritrjevanja. Pri ograjah je lahko WPC zanimiva rešitev tudi za prenovo. Če je obstoječa nosilna konstrukcija primerna oziroma jo je mogoče ustrezno prilagoditi, se lahko dotrajane lesene deske zamenjajo z WPC profili. Tako je prenova lahko manjši in ugodnejši poseg kot izdelava povsem nove ograje. Tudi na fasadah različni WPC profili omogočajo zanimive arhitekturne rešitve, pri katerih je poleg videza pomembno predvsem upoštevanje tehničnih zahtev posameznega sistema.

Od mizarskih izkušenj do prve WPC terase

Prav poznavanje lesa in zahtev njegove uporabe na prostem je bilo eno od izhodišč Roksalove zgodbe. Podjetje sta oktobra 2006 ustanovila Aleksander Stare in Primož Hafner. Čeprav sta se sprva ukvarjala tudi z nekaterimi drugimi izdelki in materiali za opremo objektov, je WPC zelo hitro postal glavna usmeritev podjetja. Aleksander Stare je kot mizar dobro poznal lastnosti lesa in zahteve njegove uporabe na prostem. Prav zato je v WPC prepoznal zanimivo alternativo za zunanje površine. Pri izbiri materiala se ustanovitelja nista želela odločati samo na podlagi kataloga ali cene. Med proizvajalci WPC so namreč lahko precejšnje razlike v sestavi, uporabljenih surovinah, proizvodnem postopku in končni kakovosti. Zato sta se odpravila na Kitajsko in proizvajalce obiskala osebno. Pri izbiri je imel pomembno vlogo tudi bambus, ki predstavlja naravni del WoodCore materiala. Pomembna pa ni bila samo surovina, temveč tudi celotna sestava materiala, uporabljena plastika in kakovost proizvodnje. Leta 2008 so pripeljali svoje prve WPC deske in z njimi postavili teraso pred takratnim salonom v Zgornjih Bitnjah. Po 18 letih je terasa še vedno v uporabi.

Najprej terase, nato vse več ograj

Sprva so bile v ospredju predvsem WPC terase. Kmalu pa so stranke začele spraševati, ali bi lahko isti material uporabile tudi za ograje. Zanimanje je hitro raslo, ograje pa so sčasoma postale najmočnejši segment Roksala. Z več izvedenimi projekti so se nabirale tudi izkušnje. Pri Roksalu so skozi prakso preverjali, kateri razponi so primerni za posamezne profile, kako mora biti pripravljena konstrukcija in kako je treba material pritrditi, da se pravilno obnaša tudi ob temperaturnih spremembah. WPC se namreč glede na temperaturo razteza in krči, zato kakovost materiala sama po sebi še ni dovolj. Pomembni so tudi pravilna konstrukcija, ustrezni razmaki in način pritrjevanja.

Veliko razvoja se začne z vprašanjem stranke

Pomemben del Roksalove ponudbe ni nastajal le s spremljanjem trendov, ampak tudi na podlagi konkretnih vprašanj in želja strank. Eden pomembnejših korakov je bil razvoj profila ROMB, ki ga proizvajalec izdeluje posebej za Roksal. Profil ima v sredini aluminijasto cev in omogoča skrito pritrditev z zadnje strani. ROMB je najprej postal priljubljen predvsem pri ograjah. Leta 2016 so ga pri Roksalu začeli uporabljati tudi na fasadah, zanimanje za takšne arhitekturne rešitve pa se je postopoma povečevalo. Tudi ideja za profil KUBO je prišla iz konkretne želje stranke. V Roksalu so preverili, kako bi bilo mogoče takšno izvedbo tehnično pravilno rešiti, nato pa šli v razvoj profila, ki ga proizvajalec prav tako izdeluje zanje. Na podlagi izkušenj z različnimi izvedbami ograj so ponudbi pozneje dodali tudi lasten polni profil ročaja. WoodCore se že vrsto let ne uporablja samo za terase in ograje, ampak tudi za fasade, napušče, stropne obloge, pregradne stene, klopi in posamezne elemente letnih kuhinj. Prav široka uporabnost pa pomeni, da v Roksalu včasih naredijo tudi nekaj, česar od prodajalca morda ne bi pričakovali. "Včasih moramo stranke skoraj ustaviti, kje vse bi še uporabile WPC," pravijo v podjetju. Material namreč ni primeren za prav vsako izvedbo, zato so pri izbiri in montaži pomembni konstrukcija, razponi, način pritrjevanja in drugi tehnični pogoji. Cilj Roksala ni samo prodati material, ampak imeti zadovoljno stranko tudi na dolgi rok. Zato se trudijo strankam že pred nakupom podati čim več uporabnih informacij in jih opozoriti na posebnosti, ki jih je pri posamezni izvedbi smiselno upoštevati.

Svetovanje kot pomemben del ponudbe

Prav zaradi različnih možnosti uporabe in tehničnih zahtev Roksal na spletni strani namenoma nima objavljenega klasičnega cenika, iz katerega bi stranka izbirala profil zgolj glede na ceno. Različni profili namreč niso primerni za enake izvedbe. Pri pripravi ponudbe zato skušajo pridobiti čim več informacij o načrtovani izvedbi, na primer o merah, načinu postavitve, konstrukciji, podlagi in drugih okoliščinah, ki lahko vplivajo na izbiro materiala. Pri samostojni montaži je pomembno tudi, da se kupec seznani s tehničnimi navodili in jih pri izvedbi upošteva. Roksal si prizadeva podati čim več uporabnih informacij, pravilna izvedba pa je pomemben del končnega rezultata. WoodCore je sestavljen iz 60 odstotkov bambusne mase in 40 odstotkov HDPE, polietilena visoke gostote. Za WoodCore deske velja 15-letna prostovoljna komercialna garancija pod pogoji garancije, tehničnih navodil in splošnih pogojev poslovanja.

Videz lesa brez rednega barvanja

Poleg tehničnih lastnosti je pri zunanjih površinah pomemben tudi videz. Roksal ima poleg klasičnih odtenkov v ponudbi tudi večbarvna odtenka Rustic Oak in Rustic Walnut. Zaradi barvnih variacij še bolj spominjata na naravni les in sta postala prepoznavna posebnost njihove ponudbe. Različni profili in odtenki omogočajo oblikovno usklajevanje posameznih delov zunanjosti, od terase in ograje do fasade ali napušča.

Pri dobrem materialu štejejo tudi detajli montaže

Z rastjo povpraševanja se je razvijala tudi mreža zunanjih montažnih ekip. Roksal je sprva sodeloval z eno zunanjo montažno ekipo, pozneje pa je zaradi večjega števila projektov začel sodelovati z več ekipami na različnih območjih Slovenije. Tako lahko bolje razporejajo projekte in zmanjšujejo čakalne dobe v glavni sezoni. Pri novih ekipah vztrajajo pri uvajalnem obdobju, saj morajo monterji dobro poznati posebnosti posameznih profilov in tehnične zahteve sistema. V Roksalu posebej cenijo ekipe, s katerimi sodelujejo, saj se kakovost montaže pogosto pokaže prav pri detajlih, pri pripravi konstrukcije, spojih, zaključkih in natančnosti pritrjevanja. Prav ti detajli pomembno vplivajo tako na končni videz kot na dolgoročno uporabo sistema.

Rast, ki je zahtevala več prostora

Roksal je imel salon vrsto let na sedežu podjetja v Zgornjih Bitnjah. Z rastjo povpraševanja in količine materiala so se skozi leta povečevale tudi potrebe po skladiščnih prostorih, zato se je skladišče postopoma selilo v večje prostore. Leta 2020 je podjetje kupilo lastne skladiščne prostore v nekdanji Planiki na Savski Loki v Kranju, leto pozneje pa je na isto lokacijo preselilo še salon. Danes sta salon in skladišče na Savski Loki 21, kjer si lahko stranke ogledajo različne WoodCore profile, odtenke in vzorce materiala.

Rast tudi na hrvaškem trgu

Roksal se vse aktivneje uveljavlja tudi na hrvaškem trgu, kjer vidi priložnost predvsem v posebnih WoodCore profilih in načinih uporabe materiala, ki tam še niso tako razširjeni. Širitev prodaje prinaša tudi povsem praktične izzive. Večji obseg zahteva več zaloge in premišljeno organizacijo logistike, zato podjetje temu sproti prilagaja tudi skladiščne zmogljivosti.

Zaupanje se največkrat širi od ust do ust

Velik del novih strank pride v Roksal po priporočilu nekoga, ki WoodCore že uporablja. Prav priporočila prijateljev, sorodnikov in znancev so za podjetje ena najmočnejših potrditev, da se kakovosten material, dobro svetovanje in pravilna izvedba dolgoročno poznajo. Nekatere stranke se čez leta vrnejo tudi z novim projektom, na primer po terasi uredijo še ograjo ali fasado.

Po 20 letih ostaja smer jasna