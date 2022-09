PRENOS V ŽIVO: Minister: Pogajanja s Fidesom se bodo nadaljevala ločeno

Potem ko je bila že včeraj predvidena novinarska konferenca po drugem krogu pogajanj ministrstva za zdravje ter sindikatov zdravstva in socialnega varstva o stavkovnih zahtevah zaposlenih v zdravstvu, a so jo odpovedali, bosta o podrobnostih pogajanja danes on 11. uri. spregovorila minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik .

S potekom so vedno bolj nezadovoljni, so včeraj sporočili Fides in predstavniki sindikatov zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege. V Fidesu pravijo, da se predlog ministra oddaljuje od obljubljenih hitrih in učinkovitih rešitev. Nezadovoljni so predvsem s tem, da naj bi vlada podpirala trenutni sistem, ki je po Fidesovih besedah prinesel veliko pomanjkanje zdravnikov v javnem zdravstvu. V Fidesu so kritični tudi do sočasnih skupnih pogajanj za vse tri kolektivne pogodbe z vsemi sindikati za področje zdravstva.

Nad drugim dnevom pogajanja so razočarani tudi predstavniki sindikatov zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege. Po besedah predsednice Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irene Ilešič Čujovič so pričakovali napredek. "A tega napredka ni bilo. Nismo dočakali protipredloga vladne strani. Vrtimo se na točki nič," je bila kritična.